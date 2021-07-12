Как понизить уровень сахара в крови без таблеток

Если у вас диабет или вы рискуете заболеть диабетом, важно, чтобы вы употребляли правильную пищу, чтобы поддерживать здоровый уровень сахара в крови. Для диабетиков снижение уровня сахара в крови - это не просто краткосрочная цель для здоровья - это действительно может помочь отсрочить или предотвратить осложнения диабета, такие как болезни сердца и почек. Проще говоря, питание для поддержания здорового уровня сахара в крови может полностью изменить течение диабета, пишет https://www.food.news
Пища, которую организм усваивает медленно, идеально подходит для поддержания здорового уровня сахара в крови, поскольку не вызывает скачков сахара в крови. Чечевица - хороший пример такой пищи. Чечевицу, которую иногда называют бобовыми, представляют собой сушеные семена бобовых. Они отлично подходят для снижения уровня сахара в крови, потому что богаты клетчаткой и белком.
Фактически, исследование, проведенное канадскими исследователями в 2018 году, показало, что замена половины порции картофеля или риса чечевицей может помочь снизить уровень сахара в крови более чем на 20 процентов.
Управление диабетом: замена картофеля или риса чечевицейВ канадском исследовании приняли участие 24 здоровых взрослых человека, которые ели одно из четырех блюд: только белый рис, половину порции белого риса и половину порции крупной зеленой чечевицы, половину белого риса и половину маленькой зеленой чечевицы, а также половину белого риса и половину порции. Красная чечевица.
Исследователи измерили уровень сахара в крови участников перед тем, как они съели назначенное им блюдо, и еще раз через два часа после еды. Эксперимент повторили с белым картофелем вместо белого риса. Исследователи сказали, что они смешали чечевицу с картофелем или рисом, потому что люди обычно не едят только бобовые. Многие употребляют зернобобовые вместе с другими крахмалом как часть более крупного обеда. Исследователи хотели, чтобы результаты отражали это.
Исследователи обнаружили, что уровень сахара в крови снижается, когда половину крахмала в одном приёме пищи заменяют любым видом чечевицы. Они сказали, что чечевица, вероятно, снижает уровень сахара в крови за счет замедления пищеварения и выделения сахара из крахмала в кровоток.
Когда ваше тело поглощает сахар медленно, вы не испытываете скачков сахара в крови. Высокий уровень сахара в крови в течение определенного периода времени может подвергнуть вас риску развития диабета 2 типа. Исследование предполагает, что употребление чечевицы может снизить этот риск.
Известно, что зернобобовые, такие как чечевица, содержат компоненты, ингибирующие ферменты, участвующие в абсорбции сахара. Кроме того, волокно в бобовых побуждает полезные кишечные бактерии вырабатывать короткоцепочечные жирные кислоты, которые помогают снизить уровень сахара в крови. Белок также помогает предотвратить скачки сахара в крови, замедляя пищеварение.
Однако учтите, что ежедневное употребление больших порций углеводов сведет на нет любое улучшение уровня сахара в крови. Это связано с тем, что употребление продуктов с высоким содержанием углеводов создает огромную метаболическую нагрузку на организм. И беспокоиться нужно не только о диабете. Высокий уровень сахара в крови также может привести к увеличению веса и ухудшению метаболизма, что может подвергнуть вас риску сердечных заболеваний.
Как показывает практика, углеводы должны составлять от 45 до 65 процентов ежедневного потребления калорий . Это означает, что если вы потребляете 2000 калорий в день, вы не должны получать более 1300 калорий из углеводов. Это где-то от 225 до 325 граммов углеводов, в зависимости от источников.
Рецепт французского супа из чечевицыЕсли вы хотите добавить в свой рацион больше блюд на растительной основе, вам обязательно стоит подумать о чечевице. Они богаты клетчаткой и белком, легко готовятся и обладают богатым землистым вкусом, который хорошо сочетается с любым блюдом.
Этот простой французский суп из чечевицы - самостоятельное блюдо, идеально подходящее для холодных летних ночей. Его тоже невероятно легко сделать.
Ингредиенты на 4 порции:
- 4 измельченных зубчика чеснока
- 2 очищенные и нарезанные кубиками моркови
- 2 стебля сельдерея, нарезанные кубиками
- 1 большая белая луковица, нарезанная кубиками
- 1 лавровый лист
- 4 стакана овощного бульона с низким содержанием натрия
- 1 стакан чечевицы
- 2 столовые ложки томатной пасты
- 1 столовая ложка оливкового масла
- 1 чайная ложка сушеного тимьяна
- 3/4 чайной ложки соли
- 1/4 чайной ложки молотого черного перца
- Всплеск белого винного уксуса
Подготовка:
- Нагрейте оливковое масло в кастрюле на среднем огне.
- Обжарить лук, морковь и сельдерей 5–7 минут, постоянно помешивая.
- Добавить чеснок и варить 2 минуты, постоянно помешивая.
- Добавьте томатную пасту, чечевицу, лавровый лист, тимьян, соль, перец и бульон. Довести до кипения.
- Убавьте огонь до минимума. Накрыть крышкой и тушить 45 минут.
- Добавьте белый винный уксус. Попробуйте и при необходимости скорректируйте приправы. Подавать с тостами.
Чечевица - источник питательных веществ, который помогает контролировать уровень сахара в крови. Вкусная, питательная и легкая в приготовлении чечевица также является отличным способом добавить больше белка, клетчатки и других питательных веществ в свой ежедневный рацион.