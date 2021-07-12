Как понизить уровень сахара в крови без таблеток
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
11.07
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Как понизить уровень сахара в крови без таблеток

4:00:227/12/2021Фото: https://www.piqsels.com/
0

Питание для поддержания здорового уровня сахара в крови может полностью изменить течение диабета.

Пища, которую организм усваивает медленно, идеально подходит для поддержания здорового уровня сахара в крови, поскольку не вызывает скачков сахара в крови
Пища, которую организм усваивает медленно, идеально подходит для поддержания здорового уровня сахара в крови, поскольку не вызывает скачков сахара в крови

Если у вас диабет или вы рискуете заболеть диабетом, важно, чтобы вы употребляли правильную пищу, чтобы поддерживать здоровый уровень сахара в крови. Для диабетиков снижение уровня сахара в крови - это не просто краткосрочная цель для здоровья - это действительно может помочь отсрочить или предотвратить осложнения диабета, такие как болезни сердца и почек. Проще говоря, питание для поддержания здорового уровня сахара в крови может полностью изменить течение диабета, пишет https://www.food.news

Пища, которую организм усваивает медленно, идеально подходит для поддержания здорового уровня сахара в крови, поскольку не вызывает скачков сахара в крови. Чечевица - хороший пример такой пищи. Чечевицу, которую иногда называют бобовыми, представляют собой сушеные семена бобовых. Они отлично подходят для снижения уровня сахара в крови, потому что богаты клетчаткой и белком.

Фактически, исследование, проведенное канадскими исследователями в 2018 году, показало, что замена половины порции картофеля или риса чечевицей может помочь снизить уровень сахара в крови более чем на 20 процентов.

Управление диабетом: замена картофеля или риса чечевицей

В канадском исследовании приняли участие 24 здоровых взрослых человека, которые ели одно из четырех блюд: только белый рис, половину порции белого риса и половину порции крупной зеленой чечевицы, половину белого риса и половину маленькой зеленой чечевицы, а также половину белого риса и половину порции. Красная чечевица.

Исследователи измерили уровень сахара в крови участников перед тем, как они съели назначенное им блюдо, и еще раз через два часа после еды. Эксперимент повторили с белым картофелем вместо белого риса. Исследователи сказали, что они смешали чечевицу с картофелем или рисом, потому что люди обычно не едят только бобовые. Многие употребляют зернобобовые вместе с другими крахмалом как часть более крупного обеда. Исследователи хотели, чтобы результаты отражали это.

Исследователи обнаружили, что уровень сахара в крови снижается, когда половину крахмала в одном приёме пищи заменяют любым видом чечевицы. Они сказали, что чечевица, вероятно, снижает уровень сахара в крови за счет замедления пищеварения и выделения сахара из крахмала в кровоток.

Когда ваше тело поглощает сахар медленно, вы не испытываете скачков сахара в крови. Высокий уровень сахара в крови в течение определенного периода времени может подвергнуть вас риску развития диабета 2 типа. Исследование предполагает, что употребление чечевицы может снизить этот риск.

Известно, что зернобобовые, такие как чечевица, содержат компоненты, ингибирующие ферменты, участвующие в абсорбции сахара. Кроме того, волокно в бобовых побуждает полезные кишечные бактерии вырабатывать короткоцепочечные жирные кислоты, которые помогают  снизить уровень сахара в крови. Белок также помогает предотвратить скачки сахара в крови, замедляя пищеварение.

Однако учтите, что ежедневное употребление больших порций углеводов сведет на нет любое улучшение уровня сахара в крови. Это связано с тем, что употребление продуктов с высоким содержанием углеводов создает огромную метаболическую нагрузку на организм. И беспокоиться нужно не только о диабете. Высокий уровень сахара в крови также может привести к увеличению веса и ухудшению метаболизма, что может подвергнуть вас риску сердечных заболеваний.

Как показывает практика,  углеводы должны составлять от 45 до 65 процентов ежедневного потребления калорий . Это означает, что если вы потребляете 2000 калорий в день, вы не должны получать более 1300 калорий из углеводов. Это где-то от 225 до 325 граммов углеводов, в зависимости от источников.

Рецепт французского супа из чечевицы

Если вы хотите добавить в свой рацион больше блюд на растительной основе, вам обязательно стоит подумать о чечевице. Они богаты клетчаткой и белком, легко готовятся и обладают богатым землистым вкусом, который хорошо сочетается с любым блюдом.

Этот простой французский суп из чечевицы - самостоятельное блюдо, идеально подходящее для холодных летних ночей. Его тоже невероятно легко сделать.

Ингредиенты на 4 порции:


  • 4 измельченных зубчика чеснока
  • 2 очищенные и нарезанные кубиками моркови
  • 2 стебля сельдерея, нарезанные кубиками
  • 1 большая белая луковица, нарезанная кубиками
  • 1 лавровый лист
  • 4 стакана овощного бульона с низким содержанием натрия
  • 1 стакан чечевицы
  • 2 столовые ложки томатной пасты
  • 1 столовая ложка оливкового масла
  • 1 чайная ложка сушеного тимьяна
  • 3/4 чайной ложки соли
  • 1/4 чайной ложки молотого черного перца
  • Всплеск белого винного уксуса

Подготовка:

  1. Нагрейте оливковое масло в кастрюле на среднем огне.
  2. Обжарить лук, морковь и сельдерей 5–7 минут, постоянно помешивая.
  3. Добавить чеснок и варить 2 минуты, постоянно помешивая.
  4. Добавьте томатную пасту, чечевицу, лавровый лист, тимьян, соль, перец и бульон. Довести до кипения.
  5. Убавьте огонь до минимума. Накрыть крышкой и тушить 45 минут.
  6. Добавьте белый винный уксус. Попробуйте и при необходимости скорректируйте приправы. Подавать с тостами.

Чечевица - источник питательных веществ, который помогает контролировать уровень сахара в крови. Вкусная, питательная и легкая в приготовлении чечевица также является отличным способом добавить больше белка, клетчатки и других питательных веществ в свой ежедневный рацион.

Всех привитых «Спутником V» предупредили: что их может ожидать
Что на самом деле произошло с Меньшовым за 13 дней до смети
Два города РФ ввели запрет на выход из дома без вакцинации
Минздрав РФ сделал предупреждение всем привитым «Спутником V»
Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
Перенес COVID легко, а потом умер: детали смерти Меньшова
Одна из известных вакцин против COVID-19 оказалась неэффективна
Лукашенко не зря закрывает границу с Украиной: причина серьезная
«Человек, предсказавший пандемию», напугал новым пророчеством
диабетуровень сахара в крови
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

У вас повышенный сахар? Как понижаете?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Как понизить уровень сахара в крови без таблеток
4:00:22 7/12/2021
Как понизить уровень сахара в крови без таблеток
Смерть мозга: симптомы и причины, как определить точную смерть
3:00:12 7/12/2021
Смерть мозга: симптомы и причины, как определить точную смерть
Для сладкоежек картинки и поздравления с Днём торта 20 июля
2:15:00 7/12/2021
Для сладкоежек картинки и поздравления с Днём торта 20 июля
90-летняя женщина заразилась одновременно двумя штаммами коронавируса
2:00:07 7/12/2021
90-летняя женщина заразилась одновременно двумя штаммами коронавируса
20 июля - Международный день шахмат: картинки и поздравления для самых умных
1:20:59 7/12/2021
20 июля - Международный день шахмат: картинки и поздравления для самых умных
Почему рыбаки обязательно должны помолиться в День Петра и Павла 12 июля 2021 года?
1:00:32 7/12/2021
Почему рыбаки обязательно должны помолиться в День Петра и Павла 12 июля 2021 года?
Астрологи назвали три знака зодиака, чья интуиция сильно обострится с 11 июля и приведет вас к истине
12:01:28 7/12/2021
Астрологи назвали три знака зодиака, чья интуиция сильно обострится с 11 июля и приведет вас к истине
Золотое полнолуние 24 июля 2021 года: Что оно принесет и в каких моментах нужно быть осторожным
11:20:02 7/11/2021
Золотое полнолуние 24 июля 2021 года: Что оно принесет и в каких моментах нужно быть осторожным
Умным людям очень трудно найти любовь: пять причин этому
11:05:11 7/11/2021
Умным людям очень трудно найти любовь: пять причин этому
Основатель Virgin Group миллиардер Ричард Брэнсон слетал в космос
10:57:22 7/11/2021
Основатель Virgin Group миллиардер Ричард Брэнсон слетал в космос