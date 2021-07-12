Как узнать, когда собирать морковь?
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Как узнать, когда собирать морковь?

5:00:137/12/2021Фото: https://www.piqsels.com/
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Есть несколько способов узнать, можно ли уже собирать первый морковный урожай.

Морковь различается по размеру, форме и даже цвету, почему бы не попробовать вырастить желтые, пурпурные или даже красные сорта?
Морковь различается по размеру, форме и даже цвету, почему бы не попробовать вырастить желтые, пурпурные или даже красные сорта?

Морковь - идеальный овощ для домашнего выращивания. Их относительно легко выращивать и они богаты питательными веществами. Они занимают мало места по сравнению с другими фаворитами на делянке, их даже можно выращивать в контейнерах. Но знать, когда лучше всего их выбирать, может быть непросто.

Эти вкусные овощи быстро и легко выращивать, пишет https://www.express.co.uk

Морковь различается по размеру, форме и даже цвету, почему бы не попробовать вырастить желтые, пурпурные или даже красные сорта?

После посадки морковь не требует особого внимания, что делает ее идеальной для садов, не требующих особого ухода. Морковь устойчива к засухе, поэтому ей не нужно много поливать, но в особенно засушливых условиях ей потребуется хороший полив.

Когда собирать морковь

Иногда бывает сложно определить, когда лучше всего собирать морковь.


Слишком рано, и вы останетесь с небольшим урожаем, слишком поздно, и ваша морковь может оказаться несъедобной.


Вы всегда должны не забывать сохранять пакет из-под семян.


Это первое место, на которое вы должны обратить внимание, чтобы узнать, когда ваша морковь созреет, чтобы ее можно было собирать.

Разным сортам моркови требуется больше времени для созревания, поэтому важно помнить о типе посаженной вами моркови. Наиболее распространенным сортам требуется в среднем около 75 дней для достижения полной зрелости.


Для созревания молодой моркови требуется от 50 до 60 дней, что делает ее идеальным вариантом, если вы хотите быстро получить насыщенный овощ.


Но что произойдет, если вы потеряли пакет с семенами?


Не волнуйтесь, есть другие способы узнать, достигла ли морковь зрелости.

Когда плечи моркови достигают 1,5–2 см в диаметре, у обычных сортов морковь должна быть готова к сбору. Но это всего лишь рекомендация, вы можете преждевременно вытащить несколько морковок, чтобы проверить, как они поживают.

-Собирайте урожай, как только он станет достаточно большим, чтобы его можно было использовать - не стремитесь к самым крупным корням, иначе вы пожертвуете вкусом, - советуют садоводы.

Чтобы вытащить драгоценный урожай из земли, просто осторожно поднимите корни, вы можете использовать вилку, чтобы помочь вам, если ваша почва тяжелая.

Морковь легче поднимать, когда почва влажная, поэтому лучше заранее полить землю. Это должно предотвратить отрыв моркови, когда вы ее потянете.

После того, как вы вытащили морковь, снова полейте почву, чтобы она успела осесть вокруг оставшихся корней.

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