Какюу погоду принесет восточный ветер на Петров день 12 июля в Бердск

Метеорологическая обстановка на 12 июля от МЧС в Бердске: переменная облачность, ночью преимущественно без осадков, днем местами кратковременные дожди, грозы. Ночью и утром местами туманы. Ветер восточный 2-7 м/с, днём местами порывы до 13 м/с. Температура воздуха ночью +12, +17°С, местами +6, +11°С, днем +25, +30 °С.
Народный праздник Петров день отмечается 12 июля 2021 года
Традиции и обряды
В этот народный праздник рыбаки молятся святому Петру об успехе в рыбной ловле.
На Петров день люди устраивают ярмарки с торгами, народные гуляния с танцами и песнями.
В этот день принято встречаться с родственниками. Крестные родители обязательно навещают крестников.