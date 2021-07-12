Какюу погоду принесет восточный ветер на Петров день 12 июля в Бердск
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Какюу погоду принесет восточный ветер на Петров день 12 июля в Бердск

6:43:087/12/2021Фото: www.piqsels.com
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Ожидаются днем местами кратковременные дожди, грозы.

Температура воздуха ночью +12, +17°С, местами +6, +11°С, днем +25, +30 °С
Температура воздуха ночью +12, +17°С, местами +6, +11°С, днем +25, +30 °С

Метеорологическая обстановка на 12 июля от МЧС в Бердске:  переменная облачность, ночью преимущественно без осадков, днем местами кратковременные дожди, грозы. Ночью и утром местами туманы. Ветер восточный 2-7 м/с, днём местами порывы до 13 м/с. Температура воздуха ночью +12, +17°С, местами +6, +11°С, днем +25, +30 °С.

Народный праздник Петров день отмечается 12 июля 2021 года

Традиции и обряды
В этот народный праздник рыбаки молятся святому Петру об успехе в рыбной ловле.

На Петров день люди устраивают ярмарки с торгами, народные гуляния с танцами и песнями.

В этот день принято встречаться с родственниками. Крестные родители обязательно навещают крестников.

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