Италия - чемпион Европы по футболу на Евро-2020: победа над Англией по пенальти со счетом 3:2
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Италия - чемпион Европы по футболу на Евро-2020: победа над Англией по пенальти со счетом 3:2

8:10:007/12/2021Фото: УЕФА
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В финале Евро-2020 на лондонском "Уэмбли" итальянцы в серии послематчевых 11-метровых взяли верх над Англией.

Италия - двукратный чемпион Европы по футболу
Италия - двукратный чемпион Европы по футболу

Сборная Италия стала чемпионом Евро-2020. 11 июля на стадионе "Уэмбли" в Лондоне они победили сборную Англии по пенальти. Матч прошел со счетом Италия - Англия 1:1. По пенальти  3:2. Италия  стала двукратным чемпионом Европы.

Первый гол забили англичане на второй минуте первого тайма. Второй - итальянцы на 67. Дополнительное время прошло без голов. Но пенальти - дал результат.
В финале Евро-2020 на лондонском "Уэмбли" итальянцы в серии послематчевых 11-метровых взяли верх над Англией.

Голы

2' Шоу
67' Бонуччи

Серия пенальти
1:0 Берарди (Италия)
1:1 Кейн (Англия)
1:1 Белотти (Италия)
1:2 Магуайр (Англия)
2:2 Бонуччи (Италия)
2:2 Рэшфорд (Англия)
3:2 Бернардески (Италия)
3:2 Санчо (Англия)
3:2 Жоржиньо (Италия)
3:2 Сака (Англия)

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