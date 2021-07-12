Журналист и ведущий Андрей Малахов получил орден Дружбы от Путина

Накануне президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении государственных наград. Так, в числе их обладателей стала директор театра на Таганке Ирина Апексимова – она получила звание заслуженной артистки России «за большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность».
Глава Росприроднадзора Светлана Радионова получила медаль Медалью «За заслуги перед Отечеством» второй степени награждена за заслуги в охране окружающей среды и природных ресурсов, а также за многолетнюю добросовестную работу.
Обладателем государственной награды стал и телеведущий Андрей Малахов – ему Путин вручил орден Дружбы «за большой вклад в развитие средств массовой информации и многолетнюю плодотворную деятельность».