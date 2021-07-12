Журналист и ведущий Андрей Малахов получил орден Дружбы от Путина
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Журналист и ведущий Андрей Малахов получил орден Дружбы от Путина

9:14:547/12/2021Фото: pixabay
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Государственные награды получили и директор театра на Таганке, а также глава Росприроднадзора.

Путин вручил государственные награды

Накануне президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении государственных наград. Так, в числе их обладателей стала директор театра на Таганке Ирина Апексимова – она получила звание заслуженной артистки России «за большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность».

Глава Росприроднадзора Светлана Радионова получила медаль Медалью «За заслуги перед Отечеством» второй степени награждена за заслуги в охране окружающей среды и природных ресурсов, а также за многолетнюю добросовестную работу.

Обладателем государственной награды стал и телеведущий Андрей Малахов – ему Путин вручил орден Дружбы «за большой вклад в развитие средств массовой информации и многолетнюю плодотворную деятельность».

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