Пьяный водитель влетел в киоск с мороженым в Красноярске: Под колесами оказались младенец и мама
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
12.07
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Пьяный водитель влетел в киоск с мороженым в Красноярске: Под колесами оказались младенец и мама

9:16:077/12/2021Фото: ГИБДД
0

После аварии водитель требовал, чтобы ему дали уехать.

Продавец и младенец пострадали в ДТП

Вчера, 11 июля, в Красноярске произошло серьезное ДТП. Авария случилась на улице Щорса,7. Как сообщили в пресс-службе ГИБДД, мужчина за рулем автомобиля Шевроле Нива не справился с управлением, вылетел на тротуар, а после этого врезался в киоск с мороженым. Все произошло в тот момент, когда возле киоска стояла мама с ребенком. В итоге, пострадали 26-летний продавец и 4-месячный ребенок – он находился в коляске у мамы.

На место сразу же приехал наряд ППС и задержал водителя Шевроле. Выяснилось, что мужчина был сильно пьян. Очевидцы сообщают, что в момент аварии возле киоска стояла женщина с коляской – они покупали мороженое. Когда машина врезалась в киоск, — мать сразу взяла малыша из коляски и держала на руках, прижимая к себе. Водитель, сидя в машине, кричал: «Дайте мне уехать!».

Как сообщила подруга женщины, сейчас ребенок находится в тяжелом состоянии – у нее сильно опухла голова. Сейчас ее наблюдают врачи.

Моника Беллуччи в прозрачном платье без белья позирует в бассейне
Какое будущее далай-лама предсказал России
Конора задушили за 38 секунд: схватка была интригующей
Уткину хватило два слова, чтобы в точности описать Черчесова
Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
Разработчик раскрыл правду о вакцине «Спутник V»
Наступил опасный этап пандемии коронавируса: врач не стал молчать
«Путину нужно задуматься»: далай-лама предсказал будущее России
Кинулись спасать ребенка, но погибли все вместе: трагедия в Анапе
ДТПпострадал ребенокпьяный водитель. авария
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Скорейшего выздоровления пострадавшим

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

БердскКоронавирус подозревают у 1 383 жителей Бердска: Данные о зараженных за сутки на 12 июля 2021
9:05:55 7/12/2021
Коронавирус подозревают у 1 383 жителей Бердска: Данные о зараженных за сутки на 12 июля 2021
Экс-емпиону UFC Конору Макрегору нужна срочная операция: В бое с Дастином Порье он сломал ногу - момент попал на видео
8:58:27 7/12/2021
Экс-емпиону UFC Конору Макрегору нужна срочная операция: В бое с Дастином Порье он сломал ногу - момент попал на видео
Первые минуты победы Италии в Евро-2020 из Рима. Смотрите бурные эмоции на видео
8:54:33 7/12/2021
Первые минуты победы Италии в Евро-2020 из Рима. Смотрите бурные эмоции на видео
Какой сегодня церковный праздник 12 июля 2021 и что нельзя делать по народным приметам?
8:20:45 7/12/2021
Какой сегодня церковный праздник 12 июля 2021 и что нельзя делать по народным приметам?
Италия - чемпион Европы по футболу на Евро-2020: победа над Англией по пенальти со счетом 3:2
8:10:00 7/12/2021
Италия - чемпион Европы по футболу на Евро-2020: победа над Англией по пенальти со счетом 3:2
Какой сегодня праздник? Все важные даты и события 12 июля 2021 в России и мире
7:40:52 7/12/2021
Какой сегодня праздник? Все важные даты и события 12 июля 2021 в России и мире
Открытки и поздравления с пожеланиями добра в Петров день 12 июля
7:10:42 7/12/2021
Открытки и поздравления с пожеланиями добра в Петров день 12 июля
БердскКакую погоду принесет восточный ветер на Петров день 12 июля в Бердск
6:43:08 7/12/2021
Какую погоду принесет восточный ветер на Петров день 12 июля в Бердск
Летящие открытки и поздравления с Днём бортпроводника 12 июля для любителей неба
6:06:12 7/12/2021
Летящие открытки и поздравления с Днём бортпроводника 12 июля для любителей неба
БердскМощный удар магнитной бури 12 июля 2021: Как спастись метеопатам в многодневный геомагнитный шторм
5:45:09 7/12/2021
Мощный удар магнитной бури 12 июля 2021: Как спастись метеопатам в многодневный геомагнитный шторм