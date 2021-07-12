Пьяный водитель влетел в киоск с мороженым в Красноярске: Под колесами оказались младенец и мама

Вчера, 11 июля, в Красноярске произошло серьезное ДТП. Авария случилась на улице Щорса,7. Как сообщили в пресс-службе ГИБДД, мужчина за рулем автомобиля Шевроле Нива не справился с управлением, вылетел на тротуар, а после этого врезался в киоск с мороженым. Все произошло в тот момент, когда возле киоска стояла мама с ребенком. В итоге, пострадали 26-летний продавец и 4-месячный ребенок – он находился в коляске у мамы.
На место сразу же приехал наряд ППС и задержал водителя Шевроле. Выяснилось, что мужчина был сильно пьян. Очевидцы сообщают, что в момент аварии возле киоска стояла женщина с коляской – они покупали мороженое. Когда машина врезалась в киоск, — мать сразу взяла малыша из коляски и держала на руках, прижимая к себе. Водитель, сидя в машине, кричал: «Дайте мне уехать!».
Как сообщила подруга женщины, сейчас ребенок находится в тяжелом состоянии – у нее сильно опухла голова. Сейчас ее наблюдают врачи.