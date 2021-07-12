Минздрав готовит 12-ю версию рекомендация по лечению коронавируса
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Минздрав готовит 12-ю версию рекомендация по лечению коронавируса

9:31:587/12/2021Фото: pixabay
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Сейчас стали чаще болеть молодые, но пожилые переносят ковид намного сложнее.

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Сюжет: Третья волна коронавируса
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Заместитель директора НМИЦ фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний, главный специалист Минздрава России по инфекционным заболеваниям, профессор Владимир Чуланов рассказал, что в Министерстве здравоохранения готовят 12-ю версию рекомендаций по лечению коронавируса.

- Мы готовим двенадцатую версию, которая, надеемся, в ближайшее время будет готова. Идут совещания в рабочих группах касательно принципа, который мы бы хотели заложить в лечение, - сказал Чуланов.

Также он отметил, что сейчас стали чаще заражаться молодые люди, но, несмотря на это, в группе риска все также остаются лица старше 65 лет – смертность в этой категории наиболее высокая, так как эти граждане чаще страдают хроническими заболеваниями.

Напомним, сегодня привиться в России можно: вакциной "Спутник V" от НИЦЭМ имени Гамалеи, вакциной "ЭпиВакКорона" от центра "Вектор" Роспотребнадзора и "КовиВак", от Центра имени Чумакова РАН, с конца июня 2021 года можно прививаться вакциной "Спутник Лайт".

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