Минздрав готовит 12-ю версию рекомендация по лечению коронавируса

Заместитель директора НМИЦ фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний, главный специалист Минздрава России по инфекционным заболеваниям, профессор Владимир Чуланов рассказал, что в Министерстве здравоохранения готовят 12-ю версию рекомендаций по лечению коронавируса.
- Мы готовим двенадцатую версию, которая, надеемся, в ближайшее время будет готова. Идут совещания в рабочих группах касательно принципа, который мы бы хотели заложить в лечение, - сказал Чуланов.
Также он отметил, что сейчас стали чаще заражаться молодые люди, но, несмотря на это, в группе риска все также остаются лица старше 65 лет – смертность в этой категории наиболее высокая, так как эти граждане чаще страдают хроническими заболеваниями.
Напомним, сегодня привиться в России можно: вакциной "Спутник V" от НИЦЭМ имени Гамалеи, вакциной "ЭпиВакКорона" от центра "Вектор" Роспотребнадзора и "КовиВак", от Центра имени Чумакова РАН, с конца июня 2021 года можно прививаться вакциной "Спутник Лайт".