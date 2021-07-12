Восемь пожарных тушили огонь в гараже Бердска

Вчера, 11 июля, в Бердске произошла сразу несколько серьезных пожаров. Так, один из них случился в гаражном массиве около полуночи. Там произошло возгорание в одном из гаражей. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Новосибирской области, в результате пожара в гараже огнем повреждена деревянная обшивка ворот. К счастью, справиться с огнем у спасателей получилось спустя несколько минут. ). На тушение привлекались 2 единицы техники и 8 человек личного состава.
Напомним, еще один пожар произошел вчера в частном заброшенном доме. Возгорание случилось около семи часов вечера в неэксплуатируемом частом доме. Как сообщили в ГУ МЧС России по Новосибирской области, в результате пожара огнем повреждены крыша и обшивка дома и веранда, кровля и стены соседнего неэксплуатируемого дома.
Огонь удалось ликвидировать почти через полтора часа после начала пожара. Для его тушения привлекались 3 единицы техники и 12 человек личного состава.