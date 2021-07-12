Восемь пожарных тушили огонь в гараже Бердска
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
12.07
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Восемь пожарных тушили огонь в гараже Бердска

9:59:237/12/2021Фото: ГУ МЧС России
0

Спасателя удалось ликвидировать пожар за несколько минут.

Пожар в гараже был потушен за несколько минут

Вчера, 11 июля, в Бердске произошла сразу несколько серьезных пожаров. Так, один из них случился в гаражном массиве около полуночи. Там произошло возгорание в одном из гаражей. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Новосибирской области, в результате пожара в гараже огнем повреждена деревянная обшивка ворот. К счастью, справиться с огнем у спасателей получилось спустя несколько минут. ). На тушение привлекались 2 единицы техники и 8 человек личного состава.

Напомним, еще один пожар произошел вчера в частном заброшенном доме. Возгорание случилось около семи часов вечера в неэксплуатируемом частом доме. Как сообщили в ГУ МЧС России по Новосибирской области, в результате пожара огнем повреждены крыша и обшивка дома и веранда, кровля и стены соседнего неэксплуатируемого дома.

Огонь удалось ликвидировать почти через полтора часа после начала пожара. Для его тушения привлекались 3 единицы техники и 12 человек личного состава.

Самые нелепые наряды любимых звезд (фото)
О каких проблемах сигнализируют прыщи на спине
«Папа нуждается в молитвах»: Юлия обратилась ко всем с просьбой
Всех привитых «Спутником V» предупредили: что их может ожидать
Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
Что на самом деле произошло с Меньшовым за 13 дней до смети
Два города РФ ввели запрет на выход из дома без вакцинации
Минздрав РФ сделал предупреждение всем привитым «Спутником V»
Перенес COVID легко, а потом умер: детали смерти Меньшова
пожарспасателивозгорание в гараже
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

БердскАнализ крови на антитела можно сдать в любое время в клинике «Санитас»
9:54:26 7/12/2021
Анализ крови на антитела можно сдать в любое время в клинике «Санитас»
БердскПожар в заброшке Бердска по ул. Вокзальной попал н видео. Подробности ЧП
9:46:26 7/12/2021
Пожар в заброшке Бердска по ул. Вокзальной попал н видео. Подробности ЧП
Минздрав готовит 12-ю версию рекомендация по лечению коронавируса
9:31:58 7/12/2021
Минздрав готовит 12-ю версию рекомендация по лечению коронавируса
Календарь дачника на 12 июля 2021 года: что благоприятно делать сегодня?
9:20:10 7/12/2021
Календарь дачника на 12 июля 2021 года: что благоприятно делать сегодня?
Пьяный водитель влетел в киоск с мороженым в Красноярске: Под колесами оказались младенец и мама
9:16:07 7/12/2021
Пьяный водитель влетел в киоск с мороженым в Красноярске: Под колесами оказались младенец и мама
Журналист и ведущий Андрей Малахов получил орден Дружбы от Путина
9:14:54 7/12/2021
Журналист и ведущий Андрей Малахов получил орден Дружбы от Путина
БердскКоронавирус подозревают у 1 383 жителей Бердска: Данные о зараженных за сутки на 12 июля 2021
9:05:55 7/12/2021
Коронавирус подозревают у 1 383 жителей Бердска: Данные о зараженных за сутки на 12 июля 2021
Экс-емпиону UFC Конору Макрегору нужна срочная операция: В бое с Дастином Порье он сломал ногу - момент попал на видео
8:58:27 7/12/2021
Экс-емпиону UFC Конору Макрегору нужна срочная операция: В бое с Дастином Порье он сломал ногу - момент попал на видео
Первые минуты победы Италии в Евро-2020 из Рима. Смотрите бурные эмоции на видео
8:54:33 7/12/2021
Первые минуты победы Италии в Евро-2020 из Рима. Смотрите бурные эмоции на видео
Какой сегодня церковный праздник 12 июля 2021 и что нельзя делать по народным приметам?
8:20:45 7/12/2021
Какой сегодня церковный праздник 12 июля 2021 и что нельзя делать по народным приметам?