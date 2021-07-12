На Гаити полиция задержала координатора убийства президента

На Гаити полиция задержала предполагаемого координатора нападения на президента и его убийства. Об этом сообщил в воскресенье на пресс-конференции руководитель Национальной полиции Гаити Леон Шарль.
- Первым, кому звонили бандиты, был Эмманюэль Санон, - сказал он. - Кристиан Эмманюэль Санон, который сейчас находится под стражей, поддерживал контакты со специализирующимися на безопасности венесуэльскими компаниями, базирующимися в США, - сказал он.
Также Шарль отметил, что задержанный является гражданином Гаити и он один из разработчиков плана по убийству президента.
Напомним, президента Гаити убили 7 июля – он получил смертельное ранение, находясь в своей резиденции. Во время атаки первая леди страны Мартин Моиз также была ранена и госпитализирована. Исполняющий обязанности премьер-министра Клод Жозеф призвал население к спокойствию, заверив, что ситуация в области безопасности находится под контролем полиции и вооруженных сил. Совет министров ввел в республике военное положение на 15 дней.