На Гаити полиция задержала координатора убийства президента
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На Гаити полиция задержала координатора убийства президента

10:12:117/12/2021Фото: AP Photo/Joseph Odelyn
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Главу государства убили 7 июля в собственной резиденции.

На Гаити задержан координатор убийства президента

На Гаити полиция задержала предполагаемого координатора нападения на президента и его убийства. Об этом сообщил в воскресенье на пресс-конференции руководитель Национальной полиции Гаити Леон Шарль.

- Первым, кому звонили бандиты, был Эмманюэль Санон, - сказал он. - Кристиан Эмманюэль Санон, который сейчас находится под стражей, поддерживал контакты со специализирующимися на безопасности венесуэльскими компаниями, базирующимися в США, - сказал он.

Также Шарль отметил, что задержанный является гражданином Гаити и он один из разработчиков плана по убийству президента.

Напомним, президента Гаити убили 7 июля – он получил смертельное ранение, находясь в своей резиденции. Во время атаки первая леди страны Мартин Моиз также была ранена и госпитализирована. Исполняющий обязанности премьер-министра Клод Жозеф призвал население к спокойствию, заверив, что ситуация в области безопасности находится под контролем полиции и вооруженных сил. Совет министров ввел в республике военное положение на 15 дней.

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