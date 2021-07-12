Четыре сильнейших молитвы апостолам Петру и Павлу: о чем просят святых 12 июля
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Четыре сильнейших молитвы апостолам Петру и Павлу: о чем просят святых 12 июля

11:20:487/12/2021Фото: Рувера
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Чаще всего молитвы им приносят о помощи в укреплении веры. Как мы знаем, апостол Пётр трижды отрекся от Христа в день его распятия, однако всю жизнь в этом раскаивался и так и не смог простить себя за совершенное.

Петр и Павел
Святые апостолы очень много положили сил на развитие христианской веры

С самого утра сегодняшнего дня, 12 июля, верующие, которые имеют такую возможность, отправляются в храм на праздничную службу и обязательно читают общие и собственные молитвы-обращения к святым апостолам Петру и Павлу.

К этим апостолам чаще всего обращаются люди, нуждающиеся в помощи святых апостолов.

Чаще всего молитвы им приносят о помощи в укреплении веры. Как мы знаем, апостол Пётр трижды отрекся от Христа в день его распятия, однако всю жизнь в этом раскаивался и так и не смог простить себя за совершенное.

Читают молитвы о здравии и об исцелении. Просят защиты для путешественников пути об их благополучии. Просят защитить от опасности и несправедливости, просят защитить людей, находящихся в плавании.

Рыболовы просят помощи в рыбной ловле и просят об удачном промысле. Также этим двум апостолом можно читать молитвы о помощи в учёбе.

Молитвы апостолам


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