Четыре сильнейших молитвы апостолам Петру и Павлу: о чем просят святых 12 июля

С самого утра сегодняшнего дня, 12 июля, верующие, которые имеют такую возможность, отправляются в храм на праздничную службу и обязательно читают общие и собственные молитвы-обращения к святым апостолам Петру и Павлу.
К этим апостолам чаще всего обращаются люди, нуждающиеся в помощи святых апостолов.
Чаще всего молитвы им приносят о помощи в укреплении веры. Как мы знаем, апостол Пётр трижды отрекся от Христа в день его распятия, однако всю жизнь в этом раскаивался и так и не смог простить себя за совершенное.
Читают молитвы о здравии и об исцелении. Просят защиты для путешественников пути об их благополучии. Просят защитить от опасности и несправедливости, просят защитить людей, находящихся в плавании.
Рыболовы просят помощи в рыбной ловле и просят об удачном промысле. Также этим двум апостолом можно читать молитвы о помощи в учёбе.
Молитвы апостолам