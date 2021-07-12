Время намазов на 12-20 июля 2021: первые десять дней Зуль-хиджа в Москве и Новосибирске

Наступило священно время у мусульман всего мира - идет первые 10 дней Зуль-хиджа. Это священный запретный период, замыкающий лунный календарный год. по окончании которого у правоверных наступит новый год. Пройдет этот период в 2021 году с 11 июля по 9 августа.
В эти дни положено соблюдать пост (не обязательно, но очень желательно, делать добрые дела, жить праведно, не участвовать ни в каких конфликтах, в том числе войнах и мести). Все плохое будет иметь намного больший вес во грехе, нежели в другие дни.
В эти первые десять дней месяца положено больше молиться и читать священные тексты, ни в коем случае не пропускать намазы.