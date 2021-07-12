Почему в России все разыскивают вакцину "КовиВак", объяснил врач

Главный врач 2-го диагностического отделения АО "Медицина" (клиника академика Ройтберга) Максим Терский рассказал, почему в России так популярная вакцина КовиВак по его словам, это объясняется тем, что якобы однократного введения вакцины достаточно, чтобы завершить вакцинацию.
Сейчас гражданам приходится заниматься ее поисками, потому как именно этого препарата произведено очень мало, а спрос на него большой.
- Что касается преимуществ или недостатков препарата, то о них сложно сейчас сказать что-то определенное, поскольку вакцина находится еще в процессе клинических испытаний", — подчеркнул специалист.
Отметим, что сейчас привиться в России можно: вакциной "Спутник V" от НИЦЭМ имени Гамалеи, вакциной "ЭпиВакКорона" от центра "Вектор" Роспотребнадзора и "КовиВак", от Центра имени Чумакова РАН, с конца июня 2021 года можно прививаться вакциной "Спутник Лайт".