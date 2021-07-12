Если ваш муж сидит на сайтах знакомств - какой будет ваша реакция?

В группу Подслушано в Бердске написал читатель:
Стало интересно, как вы отнесётесь к тому, что ваш партнёр/муж/жена/сожитель и прочее, будет сидеть на сайтах знакомствах?
Стало интересно, как вы отнесётесь к тому, что ваш партнёр/муж/жена/сожитель и прочее, будет сидеть на сайтах знакомствах?
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