В Новосибирске 4-летний мальчик оказался под колесами Suzuki

Вчера, 11 июля, в Новосибирске в серьезном ДТП пострадал 4-летний ребенок. Все произошло на Красном проспекте около 12 часов дня. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области, автомобиль Сузуки, за рулем которого находилась 35-летняя женщина двигался по внутриквартальному проезду от дома 305/1 по Красному проспекту со стороны улицы Мясниковой. Между домами 307-309 автомобилистка наехала на мальчика, рядом с которым была мать.
С места происшествия мальчика пришлось госпитализировать с предварительным диагнозом «перелом левой стопы». На месте работали сотрудники ГИБДД. Им предстоит выяснить все обстоятельства произошедшего. А по результатам проверки будет принято процессуальное решение.