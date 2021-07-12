В Новосибирске 4-летний мальчик оказался под колесами Suzuki
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В Новосибирске 4-летний мальчик оказался под колесами Suzuki

11:04:307/12/2021Фото: ГУ МВД России по Новосибирской области
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Ребенка госпитализировали с места ДТП с переломом ноги.

Ребенок пострадал в ДТП в Новосибирске

Вчера, 11 июля, в Новосибирске в серьезном ДТП пострадал 4-летний ребенок. Все произошло на Красном проспекте около 12 часов дня. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области, автомобиль Сузуки, за рулем которого находилась 35-летняя женщина двигался по внутриквартальному проезду от дома 305/1 по Красному проспекту со стороны улицы Мясниковой. Между домами 307-309 автомобилистка наехала на мальчика, рядом с которым была мать.

С места происшествия мальчика пришлось госпитализировать с предварительным диагнозом «перелом левой стопы». На месте работали сотрудники ГИБДД. Им предстоит выяснить все обстоятельства произошедшего. А по результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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