Курьер Яндекс. Еды в Новосибирске ищет водителя Mercedes: Он кулаком вбил глаз в череп новосибирцу на велосипеде
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Курьер Яндекс. Еды в Новосибирске ищет водителя Mercedes: Он кулаком вбил глаз в череп новосибирцу на велосипеде

11:35:277/12/2021,София МальцеваФото: "АСТ-54"
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"Из-за того, что удар был достаточно сильный, у Сергея был перелом оси глаза, со смещением глаза вовнутрь и вниз. Врачи сделали пересадку кости с подбородка на глаз", - рассказывает Юлия.

Из-за того, что удар был достаточно сильный, у Сергея был перелом оси глаза

С призывом о помощи выяснить личность агрессивного водителя мерседеса в группу “АСТ-54” в социальной сети во вконтакте обратилась девушка пострадавшего курьера Яндекс. еды.

- 5 июля мой молодой человек Сергей в рабочей форме «Яндекс.Еды» ехал по площади Маркса на велосипеде за очередным заказом. Проходя с велосипедом мимо автомобилиста, мешающего подъехать общественному транспорту, он рукой задел боковое зеркало автомобиля, стоявшего на остановке возле «Версаля», - рассказывает Юлия, девушка пострадавшего.

Такой “проступок” не понравился водителю, тогда он решил последовать за парнем. Остановившись на пешеходном переходе, автомобилист, опустил затонированное стекло мерседеса и начал кричать в сторону курьера обвинения. Когда Сергей попросил его отъехать к обочине, чтобы не мешать другим, водитель припарковал машину и подошел к нему. Громко и нецензурно выражаясь, автомобилист обвинял Сергея в оставлении царапины на машине. Когда молодой человек попросил показать где царапина, водитель яростно ударил парня в лицо, от чего он упал. После нападения водитель поспешил сбежать. Когда пострадавший поднялся и хотел к нему подойти, то он резко дал газу и уехал.

В данный момент, Сергею уже сделали операцию. Он находится в больнице, а на следующей неделе его обещали выписать.

- Из-за того, что удар был достаточно сильный, у Сергея был перелом оси глаза, со смещением глаза вовнутрь и вниз. Врачи сделали пересадку кости с подбородка на глаз, - рассказывает Юлия 12 июля редакции "Курьер. Среда. Бердск".

Восстановление после такой операции будет идти около года, что значительно скажется на деятельности Сергея. Ему будет сложно продолжать работать не только курьером, но и по второй его подработке, графическим дизайнером, поскольку сидеть за компьютером также достаточно сложно.

При этом, когда молодые люди написали заявление в полицию, то реакция правоохранительных органов была довольно пассивной.

“Приходите, когда поправитесь. Тогда мы начнем этим заниматься.”

- Также нам рассказали, что камеры, с которых можно было бы увидеть номер водителя, либо больше половины муляж, либо очень плохого разрешения. Именно поэтому на них ничего не видно и все размыто. Что они будут предпринимать - мы не знаем. При этом новой информации тоже нет, как и очевидцев, - добавляет Юлия.

Кроме того, единственные очевидцы, которые могли бы запомнить номер, немного ошиблись в цифрах. Как сообщают сотрудники правоохранительных органов, они принадлежат совершенно другой марке машины.

- Из-за сильного удара и шока Сережа не помнит даже, как выглядел мужчина. Он говорит - если мне поставят людей, то я узнаю, а если составлять автопортрет, то здесь я не смогу помочь, - рассказывает девушка.

Юлия и Сергей надеются на скорейшее разрешение такой ситуации. А пока молодой человек будет находиться в больнице еще как минимум неделю.

- Сейчас ему делают перевязки, уколы, и после больницы он не сможет очень долгое время заниматься работой. Очень неприятная ситуация, хотелось бы чтобы все поскорее решилось, но, к сожалению, пока никаких сдвигов нет, - отвечает Юлия.

Как сообщает сам Сергей, самочувствие у него нормальное, а после больницы он собирается все-равно продолжить работать. По образованию молодой человек - инженер. Ему и его девушке Юлии по 24 года.

- Еще я немного графический дизайнер. Поэтому постараюсь как-то подрабатывать этим пока, - рассказывает Сергей.

Всем, кому что-либо известно о данном происшествии и кто располагает записями с видеорегистраторов автомобилей, просят сообщить в полицию по телефонам: +79993040619, +79993040620. Конфиденциальность гарантируется.

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