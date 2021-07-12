Можно работать и ходить на кладбище 12 июля в День апостолов Петра и Павла?
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Можно работать и ходить на кладбище 12 июля в День апостолов Петра и Павла?

12:20:287/12/2021Фото: wikimedia
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Казнены они были в один день, но с разницей в год. После того в их честь возвели много храмов, и в дату их смерти в первый из построенных храмов осуществили перенос их мощей. Этот день - 12 июля - стал праздником в их честь.

церковь
Народные запреты в этот день всегда существовали

Самые известные и почитаемые апостолы в христианстве - Петр и Павел - внесли в распространение и развитие христианства самый большой вклад среди всех других учеников Христа. Они всю свою жизнь положили на то, чтобы донести до людей Слово Божие.

Несмотря на то, что их судьба была настолько разной, их жизненный путь после Вознесения Господня всегда пролегал рядом друг с другом. Казнили их за веру в Христа. Петр всю свою жизнь не мог себе простить своего маловерия - тройного отречения от Иисуса в день его распятия, а потому во время распятия его самого на кресте, считая себя недостойным повторить смерть Христову, попросил распять его вниз головой. Павла, как более знатного по происхождению, удостоили казни путем отсечения головы.

Казнены они были в один день, но с разницей в год. После того в их честь возвели много храмов, и в дату их смерти в первый из построенных храмов осуществили перенос их мощей. Этот день - 12 июля - стал праздником в их честь.

В этот день существует народный запрет на любую работу. В этот день не занимались наведением порядка в доме, женщины отказывались от рукоделия, никто не работал на земле, давая отдых себе, растениям и земле.

А вот на поминовение в этот праздник запрета нет. Можно в храме заказать молебен или сорокоуст, подать записку с именами усопших, поставить свечи, помолиться самим, а также посетить кладбище.

На кладбище можно принести цветы для украшения могил, навести там порядок, если есть необходимость - помыть памятник и подкрасить оградку. Устраивать поминки на могилах запрещено. Если нужно - соберите поминальную трапезу ддома.

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