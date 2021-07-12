Онлайн некролог: Кто умер с 01.07 по 08.07.2021 в Бердске

Несмеянова В.Н. 07.08.39 - 01.07.21
Коновалов В.Т. 06.02.43 - 02.07.21
Райтузов В.А. 11.10.48 - 02.07.21
Кацуба А.Л. 20.06.53 - 02.07.21
Довгань В.И. 25.07.31 - 02.07.21
Колокольцов А.М. 21.04.58 - 03.07.21
Лавров Г.В. 02.01.58 - 03.07.21
Волгутов В.М. 22.12.39 - 03.07.21
Почепкин С.С. 21.12.46 - 04.07.21
Янеев А.В. 04.09.60 - 04.07.21
Прасалова А.К. 05.05.35 - 04.07.21
Комаров И.В. 12.09.36 - 04.07.21
Гужва Г.И. 21.01.38 - 04.07.21
Пушкарев С.С. 21.12.46 - 04.07.21
Ионов А.Ю. 26.03.47 - 04.07.21
Дуплинская Н.Е. 07.05.38 - 05.07.21
Захарченко В.И. 03.01.52 - 05.07.21
Ачикалов В.В. 17.01.48 - 05.07.21
Фролов В.Я. 31.05.63 - 05.07.21
Канашкина Р.К. 06.08.49 - 05.07.21
Ежова К.С. 15.12.91 - 05.07.21
Ванюхин В.А. 05.02.45 - 05.07.21
Вязовцев М.Ф. 19.02.48 - 05.07.21
Зайцева Е.А. 04.07.39 - 05.07.21
Ежелева Е.В. 16.03.89 - 05.07.21
Кузьменко Л.К. 01.01.41 - 06.07.21
Ефремова В.Е. 22.03.38 - 06.07.21
Сакун А.С. 25.07.85 - 06.07.21
Быков А.Н. 07.11.53 - 06.07.21
Цветкова Т.А. 07.01.59 - 06.07.21
Жижкин Н.Н. 07.03.42 - 07.07.21
Евпак А.Н. 07.12.51 - 07.07.21
Халёса Н.Е. 29.10.30 - 08.07.21
Некролог. Боль, разделенная с кем-то всегда меньше
Жизнь и смерть – это как две границы начала чего-то нового, неизведанного. Когда близкие люди уходят от нас, горе, страдание и отчаяние накрывают и не дают жить дальше, смотреть вперед и представлять свое светлое будущее без родного человека. Это может продолжаться очень долгое время, недели, месяцы, годы. Каждый по-разному переживает такие неизбежные жизненные моменты, но всегда можно постараться облегчить состояние утраты и потери своей собственной частицы.
Во-первых, не нужно прятать эмоции, подавлять гнев на ушедшего человека, это нормально. Слезы, отчаяние, боль, нужно примириться с этим, возможно боль утраты полностью никогда не уйдет.
Во-вторых, отпустите умершего, не нужно обдумывать и корить себя за то, что как вам кажется, вы могли сделать, но не успели, хотели сказать, но не смогли. Такие тяжелые чувства будут висеть лишним и не нужным бременем, попрощайтесь с человеком мысленно. Если это не помогает, напишите умершему символическое письмо, данное действие поможет расставить все на свои места.
И, в-третьих, никогда не молчите. Говорите, говорите больше о своем горе, важно найти человека, который сможет вас выслушать, не бойтесь обращаться за помощью к психологу, если в вашем окружении не нашлось человека, способного помочь и стать опорой в ситуации потери близкого.
Один из действенных способов разделить свое горе с другими и облегчить душу – некролог. Не зря в советское время некрологи пользовались спросом, они всегда были уместны и читаемы. Да что в советское время, даже сейчас лучшие западные мегаполисные СМИ печатают некрологи. Это своего рода традиция. Заметки о смерти людей, соболезнования, благодарности, которые печатают в таких разделах, всегда вызывают интерес людей, они читаемы и популярны. Каждый из нас, просматривая некрологи, как бы отдает частицу себя, мы сочувствуем и сопереживаем людям, понесшим утрату и это хорошо! Это и значит, что мы люди, все мы живые и нам не безразлично чужое горе. А если нам не безразлично чужое горе, то и мы, оказавшись в ситуации потери и утраты, точно не останемся одни.
Выражать свои соболезнования – обязательно нужно. Поделиться горем и светлой памятью об ушедшем, это лучшее, что можно сделать в знак светлой грусти об умершем человеке. Как это сделать сейчас? Очень просто! Поделиться своими чувствами в 21 веке можно с помощью онлайн некролога.
Это запись, которая не потеряется со временем, это не газета, которую можно порвать, потерять и забыть где-то. Онлайн некролог можно всегда быстро найти. Так же данный вид некролога – это свобода выражения мыслей, рассказ, стих, любой текст, фото и видео может быть прикреплено в память об ушедшем человеке. Такой формой выражения своей утраты можно легко поделиться с родственниками и родными, даже теми, кто живет очень далеко, достаточно переслать ссылку по почте или в социальных сетях.
Онлайн некролог навсегда останется с вами, став частью жизни, в годовщину смерти, день рождения или значимую для вас дату вы всегда сможете поделиться воспоминаниями с друзьями и родными. Такая форма выражения боли и утраты поможет справиться с вашим горем и проводить близкого человека в последний путь с наибольшим почтением.
Справки по телефону 2-15-51 , 2-70-12, 8-913-947-84-69