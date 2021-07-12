По 1000 рублей собирают на светильники Армстронг в школе №11, заявили родители шестиклассников
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По 1000 рублей собирают на светильники Армстронг в школе №11, заявили родители шестиклассников

12:06:417/12/2021,Маргарита МартыноваФото: Курьер. Среда. Бердск
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"Администрация школы никаких денежных средств не собирает. Это запрещено",- прокомментировала заместитель директора школы Ирина Ладошкина.

В школе №11 родители собирают деньги на лампы

Сбор денежных средств с родителей в школах запрещен. Об этом знают все мамы и папы учеников. Сегодня, 12 июля, в редакцию «Курьер. Среда. Бердск» написала Светлана, мама ученика школы №11.

- Произвол в школе №11 продолжается. Родителям будущих шестиклассников объявлен сбор денежных средств на освещение класса и покупку светильников Армстронг по 1 000 рублей с ученика. До директора не возможно дозвониться, - написала бердчанка.

Заместитель директора школы №11 Ирина Ладошкина прокомментировала сообщение о сборе денег в школе.
- Администрация школы никаких денежных средств не собирает. Это запрещено. Обязательно поговорю с классными руководителями 6 классов и узнаю, что происходит. Если родители решили менять освещение в кабинете, нужно выяснять с родительским комитетом,- сказала Ирина Александровна в беседе с "Курьер. Среда Бердск" сегодня, 12 июля.

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