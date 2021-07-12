Зараженный коронавирусом житель Новосибирска решил заменить паспорт и получил огромный штраф
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Зараженный коронавирусом житель Новосибирска решил заменить паспорт и получил огромный штраф

12:02:147/12/2021Фото: pixabay
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Суду пришлось оштрафовать его на 15 тысяч рублей за нарушении режима изоляции.

Несмотря на ковид мужчина посещал общественные места

На минувшей неделе Кировский районный суд Новосибирска рассмотрел дело о нарушении режима изоляции. Как выяснилось, местный житель получил официальный диагноз «коронавирус» и должен был сидеть дома на изоляции. Не несмотря на болезнь, он покинул свой дом и посещал общественные места. В суде новосибирец признал, что знал о болезни и необходимости режима самоизоляции, но решил покинуть свой дом, чтобы оформить документы на замену паспорта гражданина РФ.

В итоге, его привлекли к ответственности по ч. 2 ст. 6.3 КоАП РФ («Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения») и назначили штраф в размере 15 тысяч рублей.

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