Слесарь Солоников, проектировщик Айрапетян и еще 24 человека хотят стать депутатами горсовета Бердска: Полный список претендентов на 12 июля 2021

На 12 июля 2021 года территориальную избирательную комиссию уведомили о желании баллотироваться в депутаты горсовета Бердска 26 человек. Об этом «Курьер. Среда. Бердск» сообщила председатель ТИК Наталья Фокина. Также ранее "Курьер. Среда. Бердск" сообщал о новой схеме адресов округов, где голосуют жители Бердска на выборах в сентябре 2021.
Среди выдвиженцев есть действующие представители депутатского корпуса, жители Новосибирска, предприниматели и сотрудники муниципальных предприятий. Появились партийцы и иногородние.
Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», пока заявили об участии в выборах только самовыдвиженцы (даже члены «Единой России»). По словам Фокиной, у потенциальных кандидатов от партий еще есть время. Им, в отличие от самовыдвиженцев, не нужно собирать подписные листы с автографами избирателей в свою поддержку.
Как предполагает глава бердского избиркома, уже 13-14 июля могут зарегистрировать первых кандидатов, которым вручат официальные кандидатские удостоверения. А партии, считает Фокина, начнут подавать списки кандидатов к концу текущей недели. Последний срок выдвижения — 28 июля. К 6 августа должны стать известны все претенденты на депутатский мандат бердского горсовета.
Напомним, что выборы нового состава горсовета пройдут 19 сентября 2021 года. Предстоит выбрать 27 человек — таков новый численный состав депутского корпуса Бердска.
Список кандидатов в депутаты горсовета Бердска (на 12 июля 2021)
1. Одномандатный избирательный округ №1
Айрапетян Георгий Суренович, дата рождения - 10 февраля 1979 года, уровень образования - высшее, сведения о профессиональном образовании - Новосибирская государственная академия экономики и управления, 2001 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - ООО Проектно-строительное бюро "К8", директор, место жительства - Новосибирская область, город Бердск.
2. Одномандатный избирательный округ №4
Евгений Мариненко
Евгений Евгеньевич родился 20 января 1968 года. Работает дворником в МБУ "Спортоград". Живет в Бердске.
3. Одномандатный избирательный округ №14
Максим Никитин
Максим Викторович родился 9 июня 1984 года. Имеет высшее образование в Негосударственном аккредитованном частном образовательном учреждении высшего профессионального образования Современная гуманитарная академия, 2014 г. Работает генеральным директором в ООО "Строймакс". Живет в Бердске.
4. Одномандатный избирательный округ №19
Юлия Ивлева
Юлия Анатольевна родилась 7 ноября 1974 года. В 2003 году окончила ГОУ СПО Бердский электромеханический техникум. Работает администратором в Спортивном клубе "Кристалл". Живет в Бердске.
5. Одномандатный избирательный округ №21
Елена Белова
Елена Викторовна родилась 26 июля 1966 года. В 1991 году окончила Томский политехнический институт ордена Октябрьской Революции и ордена Трудового Красного Знамени имени С.М.Кирова. Работает начальником отдела охраны труда и промышленной безопасности в АО "Бердский электромеханический завод", а также является действующим депутатом Совета депутатов Бердска Новосибирской области четвертого созыва на непостоянной основе. Живет в Бердске.
6. Одномандатный избирательный округ №1
Дмитрий Бурденко
Дмитрий Николаевич родился 23 апреля 1982 года. В 2004 году закончил государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Дальневосточный государственный университет путей сообщения", а в 2013 году - Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации". Работает директором в ФГУП "Управление энергетики и водоснабжения". Живет в Новосибирске. Член Всероссийской политической партии "Единая Россия".
7. Одномандатный избирательный округ №10
Дмитрий Дорофеев
Дмитрий Михайлович родился 21 сентября 1971 года. В 1993 году закончил Камчатский государственный педагогический институт. Работает специалистом по информационным технологиям в ООО "Расчетно-кассовый центр". Также является членом Общественной палаты Бердска, редактором и журналистом "Портала ЖКХ". Живет в Бердске.
8. Одномандатный избирательный округ №13
Виталий Овчинников
Виталий Анатольевич родился 16 января 1985 года. В 2008 году окончил Федеральное государственное образовательное учреждение высшего профессионального образованя "Сибирская академия государственной службы". Является самовыдвиженцем. Работает председателем ТОСа "микрорайона Юго-Восточный Бердска. Живет в Бердске.
9. Одномандатный избирательный округ №17
Роман Старченко
Роман Геннадьевич родился 24 мая 1983 года. В 2005 году окончил Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Московский государственный университет дизайна и технологии. Работает главным бухгалтером в ООО "Евсинский комбинат хлебопродуктов". Живет в Искитиме.
10. Одномандатный избирательный округ №20
Владимир Постников
Владимир Александрович родился 19 июня 1966 года. В 2017 году окончил Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации". Работает директором в ООО "Специализированный застройщик "СтройРегионСервис". Является действующим депутатом Совета депутатов города Бердска четвертого созыва на непостоянной основе. Живет в Бердске.
11. Одномандатный избирательный округ №22
Алексей Осин
Алексей Викторович родился 19 октября 1973 года. В 1996 году окончил Новосибирскую государственную академию строительства. Работает заместителем директора по экономике в ООО "Автотранссервис". Является депутатом Совета депутатов города Бердска четвертого созыва на непостоянной основе. Живет в Бердске.
12. Одномандатный избирательный округ №25
Семен Лапицкий
Семен Юрьевич родился 3 ноября 1982 года. В 2004 году закончил Сибирский институт финансов и банковского дела. Работает исполнительным директором в ООО "Специализированный застройщик "СтройРегионСервис". Живет в Бердске.
13. Одномандатный избирательный округ №9
Курочкин Владислав Алексеевич
Дата рождения - 14 марта 1995 года, закончил Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Новосибирской области "Бердский электромеханический колледж" в 2015 году. Работает в АО "Бердский электромеханический завод" слесарем-механиком по радиоэлектронной аппаратуре 3 разряда цеха сборочного производства. Живет в Бердске.
14. Одномандатный избирательный округ №10
Солоников Дмитрий Сергеевич
Родился 3 ноября 1995 года. Закончил Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Новосибирской области "Бердский электромеханический колледж" в 2015 году. Работает в АО "Бердский электромеханический завод" слесарем-механиком по радиоэлектронной аппаратуре 3 разряда цеха сборочного производства, живет в Бердске.
15. Одномандатный избирательный округ №13
Яцков Олег Михайлович
Родился 13 мая 1985 года. Закончил "Сибирскую академию государственной службы" в 2007 году, а после "Российскую академию народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации" в 2014 году. Работает директором в ООО "Сибирская Промышленная Компания". Живет в Бердске.
16. Одномандатный избирательный округ №17
Кузьмичев Семен Владимирович
Родился 27 декабря 1984 года. Закончил "Новосибирский государственный педагогический университет" в 2017 году. Работает начальником бюро транспортно-складского хозяйства службы снабжения в АО "Бердский электромеханический завод". Живет в Бердске.
17. Одномандатный избирательный округ №18
Кривецкий Сергей Владимирович
Родился 1 марта 1986 года. Закончил "Новосибирский государственный педагогический университет" в 2015 году. Работает директором ООО "Центр технического обслуживания". Живет в Бердске.
18. Одномандатный избирательный округ №6
Кузеванов Павел Владимирович, дата рождения - 5 апреля 1988 года, уровень образования - высшее образование - бакалавриат, сведения о профессиональном образовании - Негосударственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Новосибирский гуманитарный институт, 2010 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - ЗАО ГК "Вымпел Сервис", генеральный директор, место жительства - Новосибирская область, город Бердск.
19. Одномандатный избирательный округ №11
Шипилов Николай Викторович, дата рождения - 6 апреля 1986 года, основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - временно неработающий, место жительства - Новосибирская область, город Бердск.
20.Одномандатный избирательный округ №15
Окунев Александр Константинович, дата рождения - 14 октября 1958 года, уровень образования - высшее, сведения о профессиональном образовании - Сызранское высшее военное авиационное училище летчиков, 1980 г., Военно-политическая орденов Ленина и Октябрьской Революции, Краснознаменская академия им. В.И.Ленина", 1991 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - ФГУП "Управление энергетики и водоснабжения", главный специалист по экономической безопасности, депутат Совета депутатов города Бердска четвертого созыва на непостоянной основе, место жительства - Новосибирская область, город Бердск.
21. Одномандатный избирательный округ №27
Крашенинников Евгений Викторович, дата рождения - 25 марта 1973 года, уровень образования - высшее, сведения о профессиональном образовании - Сызранское высшее военное авиационное училище летчиков, 1994 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - Муниципальное казенное учреждение "Управление жилищно-коммунального хозяйства", начальник отдела контроля качества, место жительства - Новосибирская область, город Бердск.
22. Одномандатный избирательный округ №18
Туркина Наталья Владимировна, дата рождения - 26 сентября 1978 года, уровень образования - среднее профессиональное, сведения о профессиональном образовании - Каменское профессиональное училище-66, 1996 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - ООО "МастерДом", директор, место жительства - Новосибирская область, город Бердск.
23. Одномандатный избирательный округ №14
Ладышкин Владимир Александрович, дата рождения - 28 декабря 1953 года, уровень образования - высшее, сведения о профессиональном образовании - Бакинское высшее общевойсковое командное училище Верховного Совета Азербайджан. ССР, 1975 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - индивидуальный предприниматель, место жительства - Новосибирская область, город Бердск.
24. Одномандатный избирательный округ №14
Чебаненко Олег Юрьевич, дата рождения - 7 апреля 1964 года, уровень образования - высшее, сведения о профессиональном образовании - Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Новосибирский государственный технический университет, 2006 г., Сызранское высшее военное авиационное училище летчиков, 1987 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - ООО "ЖЭУ Вымпел", директор, депутат Совета депутатов города Бердска четвертого созыва на непостоянной основе, место жительства - не имеется, регистрация по месту пребывания - Новосибирская область, Бердск.
25. Одномандатный избирательный округ №12
Бауэр Николай Николаевич, дата рождения - 12 декабря 1962 года, уровень образования - высшее, сведения о профессиональном образовании - Новосибирский институт народного хозяйства, 1989 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - индивидуальный предприниматель, депутат Совета депутатов города Бердска четвертого созыва на непостоянной основе, место жительства - Новосибирская область, город Бердск.
26. Одномандатный избирательный округ №16
Хорошилов Сергей Олегович, дата рождения - 6 июня 1982 года, уровень образования - высшее, сведения о профессиональном образовании - Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Московский государственный университет дизайна и технологии, 2005 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - ООО "АА ЭнергоГрупп", генеральный директор, место жительства - Новосибирская область, город Бердск.
Найти свой избирательный округ и определить, кто выдвигается по вашему округу, можно по новой схеме, опубликованной "Курьер. Среда. Бердск".