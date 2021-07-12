Больше трети медиков в России не хотят вакцинироваться и не рекомендуют делать это другим

Несмотря на это, что в России активно идет прививочная кампания,37% медиков страны отказываются прививаться и не советуют делать этого свои друзьям и знакомым.
Как сообщают в бизнес-диалоге «Вакцинация и врачебное сообщество», сами медики тормозят вакцинацию. Это вызвано тем, что даже у врачей нет достоверной информации о безопасности вакцины.
Отметим, лишь 45% врачей считают прививки безопасными, не верят в их эффективность - 10%, 46% - верят в эффективность вакцины, но у них нет уверенности в ее безопасности.
Цифры вакцинированных медработников пугают – с начала вакцинации привились лишь 39%, а 37% полностью отказываются от прививки. Больше половины – 51% врачей хотят дождаться более полной информации о безопасности и эффективности препаратов от коронавируса.
- С нами не говорят честно. Ни с врачами, ни с пациентами. Я сторонник вакцинации. Когда людям говорят: «Это безопасно», никто не верит. Любое медицинское воздействие связано с опасностью. Побочные эффекты может вызывать даже активированный уголь… Но по «Спутнику» нет никаких данных. У нас есть безусловные данные, что этот вектор никогда не вызывал рака и проблем с репродуктивной функцией. Но людям очень трудно нам поверить: у них нет понимания «доказательной медицины» и того, что врачи должны менять точку зрения по мере появления новых рекомендаций, — выразил мнение коллег советник гендиректора Международного медицинского кластера (ММК), к.м.н., врач-терапевт Ярослав Ашихмин.