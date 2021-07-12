Аномальная жара обрушится на Москву 12 июля 2021

Синоптики сообщили, что в Москву придет сильная жара. По их словам, в понедельник в столице будет малооблачная погода. А воздух прогреется до 31 градуса выше нуля. По информации Гидрометцентра, ветер будет восточный, от 3 до 8 метров в секунду. Атмосферное давление 753 мм ртутного столба.
Напомним, на прошлой неделе сообщали. Что с понедельника в Москву придет 35-градусная жара. Кроме того, она будет сопровождаться высоким уровнем опасного солнечного излучения, заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
Метеоролог отметил, что температура в столице будет выше, чем в Сочи и на побережье Краснодарского края.