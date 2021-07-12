"Почему гибнут такие маленькие ангелочки": Все подробности трагедии в Академгородке - почему водитель на Audi Q7 насмерть задавил 5-летнего мальчика на самокате

12 июля редакция “Курьер. Среда. Бердск” собрала полную картину трагичного ДТП в Академгородке, при котором погиб пятилетний мальчик.
8 июля, во второй половине дня, в Академгородке 56-летний водитель, следуя на автомобиле Audi Q7, при повороте у дома 32 по улице Терешковой, в зоне регулируемого пешеходного перехода насмерть сбил 5-летнего ребенка, который переезжал проезжую часть на самокате вместе со своей мамой.
По записи регистратора машины, которая ехала следом, выяснилось, что сначала водитель пропустил других пешеходов, а когда пошел мальчик, то он тронулся с места и наехал на ребенка.
По данным следственного комитета, дорогу на зеленый сигнал светофора переходила женщина с тремя детьми, одного из которых она везла в коляске, а мальчик с девочкой шли пешком.
В результате, водитель пропустил девочку, а на 5-летнего мальчика совершил наезд.
При этом мать детей позади них - шла отставая всего в несколько метров, а не рядом.
Кроме того, стал известен водитель, совершивший наезд. Им оказался заместитель директора по развитию физматшколы при НГУ Дмитрий Кожемякин. А его машина, по словам очевидцев была огромных размеров:
— По ощущениям мальчик был меньше колеса машины, куда уж капот. Это очень большая машина.
Сам наезд был запечатлен на видеорегистратор машины, которая ехала следом за ним. Когда Дмитрий Кожемякин наехал на ребенка, то он вышел из машины, сам не понимая, что произошло. Были слышны истошные крики матери, которая с коляской побежала к ребенку, достала сына из под колес и перенесла его на траву. Самый старший из детей откатил коляску и самокат с проезжей части. Все это время женщина не преставала кричать и просила вызвать скорую помощь.
- Было заметно, что водитель очень медленно поворачивал. Также видно, что мама далеко была. Но она была с тремя детьми. Водитель никуда не скрывался и не убегал. Жена говорит, что помнит только его испуганное лицо, - рассказал автор видео.
56-летнему Дмитрию Кожемякину, насмерть сбившему 5-летнего мальчика, вынесли меру пресечения.
— В отношении водителя автомобиля «Audi Q7» судом избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий, а именно управление автомобилем или иным видом транспорта, — сообщили в главном управлении МВД по Новосибирской области.
На данный момент к месту гибели 5-летнего мальчика жители Академгородка несут цветы и игрушки. Для этого на пересечении Морского проспекта и ул. Терешковой у дорожных ограждений 9 июля создали небольшой стихийный мемориал.
Новосибирцы выражают свои соболезнования в комментариях:
- Что бы мы не говорили, трагедия страшная уже случилась. Виноваты обе стороны - всем, и родителям и водителям надо быть бдительнее. Соболезную, жалко кроху.
- Ребеночка очень жаль! Сколько раз говорят, что переходить дорогу нужно пешком, а не на велосипеде, самокате. Мама должна вести ребенка за руку для его же безопасности.
- Почему гибнут ангелы такие маленькие. Нам жаль маму - эту боль все равно не поймём. Поймёт только тот, кто это испытывал. Дай бог сил ей, пусть земля будет пухом.
- Ужасная трагедия! Соболезнования родителям и близким.
- Всё больше вопросов к руководству областного ГАИ: профилактика минимальная, экипажей крайне мало работает на дорогах. Уважаемые руководители, тенденция отрицательная - начинайте уже работать!!!