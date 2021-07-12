С понедельника, 12 июля, мэр Бердска Евгений Шестернин ушел на больничный. Пока Евгений Анатольевич будет проходить лечение, его работу будет выполнять вице-мэр города по строительству и ЖКХ Владимир Захаров. Об этом "Курьер. Среда. Бердск" подтвердили в горадминистрации.Отметим, что неизвестно, когда глава города вновь займет свое кресло.
Мэр Бердска Евгений Шестернин ушел на больничный
12:55:037/12/2021
Его обязанности временно исполняет вице-мэр Владимир Захаров.
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