Мэр Бердска Евгений Шестернин ушел на больничный
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Мэр Бердска Евгений Шестернин ушел на больничный

12:55:037/12/2021Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Его обязанности временно исполняет вице-мэр Владимир Захаров.

Шестернин ушел на больничный
С понедельника, 12 июля, мэр Бердска Евгений Шестернин ушел на больничный. Пока Евгений Анатольевич будет проходить лечение, его работу будет выполнять вице-мэр города по строительству и ЖКХ Владимир Захаров. Об этом "Курьер. Среда. Бердск" подтвердили в горадминистрации.
Отметим, что неизвестно, когда глава города вновь займет свое кресло.
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