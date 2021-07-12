"Если мне никто не ответит и не поможет, я пойду к ЦГБ и оболью себя бензином": Заявил сын пациентки с коронавирусом из ковидного госпиталя Бердска

Если вы заболели коронавирусом, и болезнь протекает очень тяжело, единственное спасение — больница. Что происходит в ковидном госпитале Бердска, сегодня, 12 июля, «Курьер. Среда. Бердск» рассказал Антон Иванов. Его мама Татьяна лежит в госпитале четвертый день. Мама ещё молодая женщина, ей всего 57 лет.
- Пока мама лежит на 2 этаже, так называемая сортировка, пока не пришли анализы. В палате два человека. В соседней палате лежит подруга мамы, в тот же день поступила. Мама болела семь дней, температура держалась в районе 39 градусов, вызывали врача. Врач никакой, естественно, не приехал. У нас дома есть пульсоксиметр у нас дома есть, измерили сатурацию. Это прибор, который считает процент оксигемоглобина в крови. Было 94, когда упало до 88, я позвонил в скорую помощь. Сказали - ждите сутки. Я сказал — какие сутки, человеку плохо, сейчас приезжайте. Через час скорая помощь приехала, - рассказал Антон "Курьер. Среда. Бердск" сегодня, 12 июля.
Пока врач в госпитале на обходе просто слушает Татьяне легкие. Диагноз, пока нет результата анализа - пневмония.
- Все их рекомендации — лежите постоянно на животе. Пока нет результатов анализов, врачи просто ждут. Колят цефтриаксон, в вену дексаметазон. Меня лечат, но не обращают внимание, что падает сатурация, сейчас 73, - пишет сыну смс Татьяна.
Вчера, когда сатурация упала до 74, Татьяна испугалась. Она знает, что если сатурация ниже 80, то переводят в реанимацию с постоянным кислородом. Она попросила кислород, но ей сказали — лежите на животе, легче должно стать. Тогда Татьяна позвонила сыну, сказала, что ей «очень страшно».
- Я побежал звонить в аптеки, нашел в одной два баллона кислорода. Один баллон стоит 800 рублей, там 10 литров. Сегодня заказал на Аптека.ру ещё 5 баллонов. Кислородный концентратор нужно ждать неделю доставку, - рассказывает Антон.
С врачами поговорить нельзя.
- Никто не выходит. Я написал в группе в соцсетях. Мне позвонил мужчина, у него в нашем ковидном госпитале жена лежит. Он говорит, что никаких лекарств там не дают. Сбросил мне список лекарств, сказал, чтоб я сам покупал. Мужчина своей жене тоже кислород привозил. Его жена в тяжелом состоянии, увозили в реанимацию, а потом опять привезли обратно на Попова. Мужчина рассказал, что в палате, где лежит его жена, все в тяжелом состоянии. Они дышат по очереди по 2 часа. Кислорода нет. Подышал два часа, дальше лежи задыхайся, жди своей очереди, - говорит Антон.
Комментарий начмеда ЦГБ Бердска о том, что кислород в ковидном госпитале есть, Антон показал маме.
- Это неправда. Он говорит неправду. Я показала статью с комментарием начмеда здесь в больнице. Все говорят, что многим привозят родственники кислород,- написала Татьяна сыну.
- Я бы хотел посмотреть в глаза начмеду, чтобы он мне сказал в лицо, что всего хватает — и лекарств, и кислорода. Я не знаю, что мне делать, если маме не помогут. У меня она одна родной человек, и я у нее один. Волнуюсь немного. Больше родственников у нас нет. Я везде написал — в администрацию президента, письмо зарегистрировали, в министерство здравоохранения. Если мне никто не ответит и никто не поможет, я пойду к ЦГБ и оболью себя бензином, пусть выходят со мной разговаривать, - сказал Антон.