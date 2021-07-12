Почему закрыли пункты вакцинации в ТЦ Бердска на выходных, рассказала главврач ЦГБ Алла Дробинская: Где и когда поставить прививку от коронавируса

После того, как «Курьер. Среда. Бердск» опубликовал полный список пунктов вакцинации в Бердске и Новосибирске, в редакцию стали обращаться бердчане, возмущенные тем, что указанный график работы пунктов не соответствует действительности.
- Хотели в выходные поставить прививку от ковида в бердских торговых центрах. Но оказалось, что в субботу и воскресенье они не работают. Кто вводит людей в заблуждение? - написали горожане в комментариях к материалу в субботу.
Напомним, что списки пунктов «Курьер. Среда. Бердск» предоставила главврач Бердской ЦГБ в ответе на редакционный запрос. Кроме того, перечень пунктов опубликован на официальном сайте министерства здравоохранения Новосибирской области, где указаны и бердские пункты вакцинации в ТЦ.
Позже Алла Дробинская пояснила, что с некоторых пор дополнительные пункты вакцинации в ГУМе и ТЦ «Гермес» работают с понедельника по пятницу, а не ежедневно, как было раньше.
Где привиться в Бердске и не только
В Бердске работают 4 стационарных пункта вакцинации. Основной пункт располагается в отделении на ул. Пушкина, 172. Работает практически ежедневно: в рабочие дни с 8.00 до 20.00; в субботу и воскресенье с 9.00 до 15.00.
Второй пункт вакцинации находится на площадке поликлиники №2 по адресу: Боровая, 109. В рабочие дни прием ведется с 8.00 до 20.00, в субботу с 9.00 до 15.00.
Третий пункт развернут на базе взрослой поликлиники №1. В рабочие дни — с 8.00 до 20.00, в субботу с 9.00 до 15.00.
И четвертый пункт работает в поселке Новом по адресу: Новосибирская,10. Кроме того, есть две мобильные бригады, которые выезжают к маломобильным пациентам, на предприятия.
На торговых площадках, которые развернуты в торговых центрах ГУМ и «Гермес» до 10 июля вели прием сотрудники больницы ежедневно с 14 до 20 в порядке живой очереди.
- Однако по выходным на вакцинацию горожане практически не приходили. Поэтому график работы дополнительных пунктов изменен: поставить прививку от ковида в ГУМе и «Гермесе» теперь можно только по будним дням: с понедельника по пятницу, - рассказала руководитель бердского здравоохранения.
Жители Бердска имеют возможность поставить прививку от коронавируса не только в родном городе, но и в Новосибирске. Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", бердчанин Евгений Балыбин не смог вакцинироваться в Бердске, но без проблем сделал это в ТЦ соседнего Академгородка.
Помимо поликлиник и мобильных пунктов вакцинации прививают в торговых центрах и общественных местах столицы Сибири. По последней информации регионального минздрава, таких пунктов сейчас 15.
Дробинская еще раз обратилась к жителям Бердска: опасность заразиться новой коронавирусной инфекцией сохраняется особенно для тех, кто не прошел вакцинацию. Главврач призвала носить маски, обрабатывать руки антисептиком и соблюдать социальную дистанцию, передает пресс-центр бердской мэрии.