Сколько дней нужно восхвалять Всевышнего и молиться на Курбан-байрам 2021: дата начало и окончания праздника

Спустя ровно 70 дней после Уразы-байрама, который отмечался мусульманами по окончании поста в месяц Рамадан, у правоверных наступает их самое важное и значимое торжество - Курбан-байрам. В 2021 году он выпал на 20 июля. Дата его ежегодно меняется, потому что мусульмане ведут летоисчисление по месяцам лунного годового цикла. По нему праздник всегда отмечается 10 Зуль-хиджа - таково название заключительного, двенадцатого месяца.
Поскольку это самое значимое торжество для правоверных, оно отмечается в сам праздник и еще трое суток после него. В текущем 2021 году торжества начнутся вечером 19 июля и закончатся 23 июля.
Дни после Курбан-байрама особо значимы для паломников - существуют свои традиции и обряды. Эти дни называются Ат-Ташрик, и суть проводимых в эти дни обрядов в символическом избиении дьявола камнями.
Для тех, кто не совершает паломничество - это дни праздничных торжеств, молитв и добрых дел. Молитва в Курбан-байрам начинается с самого раннего утра, а уже после нее приступают к жертвоприношению.
В Курбан-байрам каждый мусульманин должен принести жертву Аллаху. В качестве жертвы выбирается жертвенное домашнее животное. В жертву можно принести барашка, козу, корову или верблюда. Животное обязательно должно быть молодым, без физических изъянов и болезней.
Для барана и козы возраст может быть от 6 месяцев и не больше 1 года. Если в качестве жертвенного животного выбралось крупное животное, например корова или верблюд, нижний и верхний возраст могут быть немного повышены.
Жертвоприношение должен проводить социально обычный человек по очень четким правилам. Жертвенное мясо положено разделить на три равных части. Одна из частей обязательно отдаётся на благотворительность для бедных и нищих людей, вторая часть отдается родственникам, третья часть оставляется для себя. Строго запрещается жертвенное мясо сохранять или продавать. Его положено съесть за три праздничных дня.