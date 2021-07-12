"Как на Марсе": Дома-сферы на палубе белого корабля пансионата "Былина" строит новый владелец Николай Машкарин под Бердском
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"Как на Марсе": Дома-сферы на палубе белого корабля пансионата "Былина" строит новый владелец Николай Машкарин под Бердском

3:31:547/12/2021,Маргарита МартыноваФото: Маргариты Мартыновой
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Он - депутат Законодательного собрания Новосибирской области. Согласно официальной биографии, помимо пансионата «Былина», он является акционером сети предприятий общепита «Вилка-Ложка» и руководителем «Строительного треста №43».

Пляж пансионата "Былина"

В пансионате «Былина», который расположен в Новом поселке Бердска, происходят чудеса. Полностью преобразился пляж. На берегу строители соорудили нечто, похожее на набережную и одновременно на палубу большого корабля. Огромный купол банкетного зала виден издалека. Люди, проезжающие по мосту через Бердь по Бердскому шоссе, с интересом рассматривают белый купол на воде, похожий на сооружение, построенное инопланетянами.

Сегодня борт «корабля» мастера красят в белый цвет. На пляже "Былины" появились шезлонги и зонтики, беседки с мягкими диванами. Работает кафе на пляже, ребята на огромных шампурах жарят на огне шашлык, большая компания отмечает встречу. Возле воды строят мостики и беседки, совсем скоро территория преобразится — можно будет гулять по деревянным дорожкам. На соснах закреплены гамаки — уставший путник может отдохнуть в сосновом лесу. Ведь это мечта многих горожан — поспать в гамаке, подышать хвойным воздухом.

Дорога к коттеджам пансионата «Былина» уходит в глубь леса. Для удобства отдыхающих сделан деревянный тротуар. А на склоне оврага устроены веранды, на которых располагаются дома-сферы — уютные белые, похожие на юрты домики для проживания отдыхающих.
- Как будто на Марсе, - говорит школьник, приехавший с родителями на отдых в «Былину».
Корпуса пансионата в лесах — строители обновляют фасады. Внутри тоже идет ремонт.

Как стало известно «Курьер. Среда. Бердск», новым владельцем пансионата «Былина» стал Николай Машкарин, депутат Законодательного собрания Новосибирской области. Согласно официальной биографии, помимо пансионата «Былина», он является акционером сети предприятий общепита «Вилка-Ложка» и руководителем «Строительного треста №43».

В 2000 году Николай Машкарин получил диплом с отличием Высшего военно-морского училища имени Фрунзе по специальности «Судовождение». После окончания училища служил на Балтике, прошел все должности плавсостава от командира боевой части до командира корабля. В 2008 году Николай Машкарин закончил с отличием Военно-морскую академию Адмирала Флота Советского Союза Кузнецова по специальности «Управление воинскими частями и соединениями (Береговая охрана ФСБ России)». После окончания академии проходил службу на Сахалине и Курильских островах, занимался планированием применения корабельных сил при охране Государственной границы, разрабатывал операции по пресечению браконьерского промысла морских биоресурсов.

Известно, что Николай Машкарин занимается борьбой дзю-до, был неоднократным чемпионом и призером Новосибирской области и междугородних соревнований. Сертифицированный дайвер, гордится погружением на глубину 52 метра.
Николай Машкарин представляет в Законодательном собрании Новосибирской области фракцию КПРФ, состоит в комитете по бюджетной, финансово-экономической политике и собственности, а также комиссии по экологии.

Пансионат «Былина» ранее принадлежал «Новосибирскому заводу химконцентратов» (НЗХК), который входит в состав «ТВЭЛ» — холдинга Топливного дивизиона госкорпорации «Росатом».

Банкетный зал и веранда пансионата "Былина"

Стройка в самом разгаре

Вид на реку Бердь и наш город Бердск

В коттеджах идет ремонт

Все коттеджи в лесах - идет отделка снаружи и внутри

В таких домах-сферах отдыхают люди

На территории появляются деревянные мостики и дорожки

Здесь по камням побежит ручей

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