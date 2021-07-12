Куском кабеля отец задушил сына. Подробности трагедии

Жуткое происшествие произошло на днях в Пермском крае. Там местный житель убил своего сына, который в пьяном виде угрожал жесткой расправой родственникам. Как считают следователи, 7 июля сын пришел пьяным в дом к родителям. Он начал их оскорблять и угрожать. Отец не выдержал и ударил сына завязалась драка. В итоге, отец семейства уронил сына на пол, набросил ему на шею кусок кабеля и задушил. После этого он сам вызвал скорую и полицию и написал признание.
- Возбуждено уголовное дело в отношении жителя Пермского муниципального района, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство)", - сообщили в Следственном комитете. В ближайшее время отцу скончавшегося будет предъявлено обвинение