Куском кабеля отец задушил сына. Подробности трагедии
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Куском кабеля отец задушил сына. Подробности трагедии

1:52:107/12/2021Фото: pixabay
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А потом вызвал полицию и написал явку с повинной.

Мужчина убил сына и сам вызвал полицию

Жуткое происшествие произошло на днях в Пермском крае. Там местный житель убил своего сына, который в пьяном виде угрожал жесткой расправой родственникам. Как считают следователи, 7 июля сын пришел пьяным в дом к родителям. Он начал их оскорблять и угрожать. Отец не выдержал и ударил сына завязалась драка. В итоге, отец семейства уронил сына на пол, набросил ему на шею кусок кабеля и задушил. После этого он сам вызвал скорую и полицию и написал признание.

- Возбуждено уголовное дело в отношении жителя Пермского муниципального района, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство)", - сообщили в Следственном комитете. В ближайшее время отцу скончавшегося будет предъявлено обвинение

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