Андрей Травников потребовал ускорить разработку ПСД крупных объектов транспортной инфраструктуры

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников в рамках оперативного совещания Правительства региона поручил обеспечить подготовку проектно-сметной документации по важнейшим транспортным объектам до ноября 2021 года. Он напомнил, что речь об этом шла во время рабочей поездки первого заместителя Председателя Государственной Думы ФС РФ Александра Жукова в Новосибирскую область на минувшей неделе.
Глава региона подчеркнул, что крупные объекты транспортной инфраструктуры – это объекты дорогостоящие, и без привлечения средств из федерального бюджета в ближайшие годы самостоятельно их реализовать невозможно. Речь идёт о проектах «Городская электричка», сети дорог программы Академгородок 2.0, включая реконструкцию Бердского шоссе, а также о развитии новосибирского метрополитена.
Заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области Вячеслав Невежин доложил Губернатору о полной готовности проектно-сметной документации по нескольким объектам программы Академгородок 2.0: пешеходный мост в районе Первомайки через Бердское шоссе, дорога Барышево-Орловка-Кольцово и дорога Инская-Барышево К19р. Объекты «Въезд на Октябрьский мост» и «Развязка в Матвеевке» требуют актуализации.
Андрей Травников напомнил, что в Правительство Российской Федерации необходимо представить дополнительные обоснования для выделения средств поддержки. «Мы не должны стоять на месте, и, со своей стороны, предпринимаем все усилия. В первую очередь, это касается разработки проектно-сметной документации – без ПСД войти в какую-либо федеральную программу невозможно. Необходимо сконцентрироваться на подготовке ПСД и на получении положительного заключения государственной экспертизы».
Губернатор потребовал от министерства транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области, а также от муниципалитетов согласовать ПСД по всем этим объектам до ноября, когда будут приниматься бюджетные решения на 2022 год. Также региональному минтрансу поручено организовать выездное совещание с руководством Новосибирска и Кольцово по вопросу согласования используемых проектных решений.
Что касается продолжения развития Городской железной дороги, то Западно-Сибирская железная дорога ранее уже подтвердила, что по проекту «Городская электричка» она самостоятельно ведёт разработку документации для обоснования инвестиций.
Развитие метро – важный для областного центра проект. Напомним, что развитие метрополитена в крупных городах России было обозначено в качестве одного из приоритетов государственного развития Президентом РФ Владимиром Путиным. Глава государства заявил, что инструменты инфраструктурного меню будут направлены, в том числе, на развитие метрополитена в мегаполисах. Поэтому особенно важно сегодня оперативно вести подготовку ПСД.
Мэр Новосибирска Анатолий Локоть доложил Губернатору о готовности проектно-сметной документации первой части достройки Дзержинской линии новосибирского метрополитена. «Документация готова, находится в госэкспертизе. Подтверждён источник финансирования. Достройка Дзержинской линии разбита на две части: достройка эксплуатируемой сегодня линии, постройка второго тоннеля, и затем – ещё два перегона».
Глава региона поручил руководству Новосибирска предоставить в письменном виде всю подробную информацию о текущей ситуации с разработкой и согласованием ПСД.