Как выбрать телефон Samsung: на какие особенности и функционал стоит обратить внимание в первую очередь
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Как выбрать телефон Samsung: на какие особенности и функционал стоит обратить внимание в первую очередь

1:58:547/12/2021Фото: cdn.comfy.ua
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Продукция компании Самсунг занимает лидирующие позиции на рынке, как домашней техники, так и современных гаджетов, в том числе и смартфонов.

телефон
Телефон Samsung

Под этим брендом выпускается большое разнообразие мобильных телефонов. Одни находятся в бюджетном ценовом сегменте, другие являются дорогостоящими, но престижными. Это позволяет каждому пользователю выбрать для себя наиболее приемлемый вариант, как по стоимости, так и по функционалу и внешнему виду.

Если есть желание приобрести телефон Samsung, то нельзя себе отказывать. Функционал современных смартфонов настолько широк, что устройства будут поддерживать даже самые последние разработки мобильных приложений и открывать полноценно сайты, онлайн-ресурсы, веб-порталы и даже интернет-магазины без проблем. Пользование телефонов понравится всем, кто любит скорость, так как новые смартфоны не зависают, не тормозят.

Основная классификация смартфонов Samsung

Южнокорейская компания выпускает несколько линеек смартфонов. Каждый из них имеет свои отличительные особенности. Рассмотрим каждую:


  1. Класс А — по цене они являются «золотой серединой». Это довольно производительные модели с оперативной памятью в 2 или 3 Гб и встроенной — 16 или 32 Гб. Гаджеты этой линейки имеют сканер отпечатка пальцев, а модель А8 даже распознает лицо своего владельца. Телефоны отличаются также небольшой толщиной, легким весом и строгим дизайном.
  2. Класс J — самый дешевый ряд смартфонов Самсунг. Выполнены в минималистичном дизайне. Объем ОЗУ начинается от 3Гб, в зависимости от модели этого ряда.
  3. Класс S — очень высокие показатели производительности. Используются 8-ядерные процессоры, оперативной памяти — от 3 до 4 Гб, есть поддержка беспроводных технологий.

Выбор зависит от личных предпочтений и материальных возможностей.

Особенности смартфонов Samsung

Стандартно в гаджетах компании Самсунг доступны аудиоплеер, есть сенсорный экран, слот под карту памяти, магазин приложений и набор обязательных помощников, вроде календаря, диктофона, списка задач.

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телефон Samsung
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