В красную зону ЦГБ Бердска приехала во второй раз за июль 2021 замминистра Елена Аксенова: Что изменилось?
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
12.07
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

В красную зону ЦГБ Бердска приехала во второй раз за июль 2021 замминистра Елена Аксенова: Что изменилось?

2:06:357/12/2021Фото: Правительство НСО
0

На входе в «красную зону» администратор у каждого посетителя выясняет, причину обращения: записан ли он на прием, пришел сдать мазок или пациенту нужно просто уточнить информацию.

Алла Дробинская во второй раз показала замминистру ЦГБ Бердска
Сюжет: Третья волна коронавируса
Коронавирус произошел естественным путем, завили ученый Новосибирска Сергей Нетесов

Коронавирус произошел естественным путем, завили ученый Новосибирска Сергей НетесовЗаболеваемость коронавирусом снизилась после пика третьей волны в Бердске, заявила главврач ЦГБ Алла ДробинскаяЕщё 283 новости

Заместитель министра здравоохранения Новосибирской области Елена Аксенова и специалисты регионального центра организации первичной медико-санитарной помощи повторно посетили взрослую поликлинику № 1 Бердской больницы. Ранее, 2 июля, комиссия регионального минздрава дала практические советы руководству медучреждения по организации работы с многократно выросшим количеством обращений пациентов.

В течение недели специалисты регионального центра организации первичной медико-санитарной помощи работали в Бердске, помогая структурировать и отладить основные процессы. Елена Аксенова отметила, что некоторые изменения уже видны. У регистратуры «зеленой зоны» поликлиники, где раньше было столпотворение, – всего несколько человек. Больше пациентов стали записываться на прием предварительно и удаленно – через Госуслуги, колл-центр и единую регистратуру 124.

Очередь в «красной зоне», куда через отдельный вход обращаются пациенты с респираторными симптомами, пока сохраняется. Но она стала намного меньше.

- Мы отмечаем, что работа «красной зоны» сегодня более структурирована: появилась возможность у пациента записаться на прием к врачу и прийти к определенному времени. У врачей появилась возможность записывать больных на повторные мазки ПЦР сразу во время приема. Кроме того, мы видим администратора для регулирования потоков на входе. Разведены по времени потоки первичных и повторных пациентов. Одни приходят с утра, другие – после обеда, – рассказала заместитель министра.

На входе в «красную зону» администратор у каждого посетителя выясняет, причину обращения: записан ли он на прием, пришел сдать мазок или пациенту нужно просто уточнить информацию.

Прием в «красной зоне» идет в трех кабинетах: в двух – по записи, в третий – пока по живой очереди. Бердчанка Оксана Мешкова заболела три дня назад, вызвала врача на дом, к сожалению, в течение дня не дождалась его и накануне записалась на прием. Пришла к назначенному времени, врач ее осмотрел, направил на мазок и выдал лекарства.

Комиссия минздрава отмечает, что по-прежнему поступают жалобы на несвоевременное информирование людей о результатах ПЦР-тестирования, на сроки обслуживания вызовов на дом.

- Бердчане продолжают жаловаться, что не могут узнать результаты тестов. Пока еще недостаточно отработан алгоритм. У нас остались вопросы к оформлению вызова <на дом>, передаче информации о нем врачу и контролю, обслужен вызов в течение суток или нет, – отмечает Елена Аксёнова. Это – следующий этап совместной работы с поликлиниками Бердска.

Елена Белугина, руководитель центра организации первичной медико-санитарной помощи рассказала, что специалисты центра провели аудит работы колл-центра.

- Мы нашли ресурсы, которые можно дополнительно использовать для обратной связи, для исходящих звонков пациентов. Сейчас администрация примет решение, какую функцию на себя возьмет колл-центр. Возможно, как раз будет информировать о результатах ПЦР. И по работе «красной зоны» у нас есть предложение администрации Бердской городской больницы: мы поможем им составить чек-лист. Пока пациенты ожидают приема врача, администраторы по этому чек-листу соберут жалобы, измерят температуру, сатурацию. Это ускорит время обслуживания на прием, увеличится пропускная способность каждого кабинета, сократится время ожидания, – подчеркнула она.

На этом методическая поддержка не завершена. Сотрудники центра первичной медико-санитарной помощи продолжат работать в поликлиниках Бердска как минимум еще неделю.

Что на самом деле произошло с Меньшовым за 13 дней до смети
Лукашенко не зря закрывает границу с Украиной: причина серьезная
Два города РФ ввели запрет на выход из дома без вакцинации
Перенес COVID легко, а потом умер: детали смерти Меньшова
Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
Моника Беллуччи в прозрачном платье без белья позирует в бассейне
Уткину хватило два слова, чтобы в точности описать Черчесова
Ни взрослым, ни детям: когда малину ни в коем случае нельзя есть
Разработчик раскрыл правду о вакцине «Спутник V»
горбольницазамминистракоронавиурскрасная зона
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

В ЦГБ Бердска все чудесно?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

В Подмосковье под поезд попал участник шоу "Голос. Дети". Мальчик умер
2:16:21 7/12/2021
В Подмосковье под поезд попал участник шоу "Голос. Дети". Мальчик умер
БердскВ красную зону ЦГБ Бердска приехала во второй раз за июль 2021 замминистра Елена Аксенова: Что изменилось?
2:06:35 7/12/2021
В красную зону ЦГБ Бердска приехала во второй раз за июль 2021 замминистра Елена Аксенова: Что изменилось?
Андрей Травников потребовал ускорить разработку ПСД крупных объектов транспортной инфраструктуры
1:59:34 7/12/2021
Андрей Травников потребовал ускорить разработку ПСД крупных объектов транспортной инфраструктуры
Куском кабеля отец задушил сына. Подробности трагедии
1:52:10 7/12/2021
Куском кабеля отец задушил сына. Подробности трагедии
Бердск"Если мне никто не ответит и не поможет, я пойду к ЦГБ и оболью себя бензином": Заявил сын пациентки с коронавирусом из ковидного госпиталя Бердска
1:49:38 7/12/2021
"Если мне никто не ответит и не поможет, я пойду к ЦГБ и оболью себя бензином": Заявил сын пациентки с коронавирусом из ковидного госпиталя Бердска
Коронавирус произошел естественным путем, завили ученый Новосибирска Сергей Нетесов
1:39:42 7/12/2021
Коронавирус произошел естественным путем, завили ученый Новосибирска Сергей Нетесов
БердскЗаболеваемость коронавирусом снизилась после пика третьей волны в Бердске, заявила главврач ЦГБ Алла Дробинская
1:33:39 7/12/2021
Заболеваемость коронавирусом снизилась после пика третьей волны в Бердске, заявила главврач ЦГБ Алла Дробинская
У певицы МакSим начался сепсис
1:26:06 7/12/2021
У певицы МакSим начался сепсис
12 июля - День апостолов Петра и Павла-2021: Почему нельзя работать и венчаться, запреты и обязательные дела дня
1:20:45 7/12/2021
12 июля - День апостолов Петра и Павла-2021: Почему нельзя работать и венчаться, запреты и обязательные дела дня
Больше трети медиков в России не хотят вакцинироваться и не рекомендуют делать это другим
1:01:22 7/12/2021
Больше трети медиков в России не хотят вакцинироваться и не рекомендуют делать это другим