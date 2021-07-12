В красную зону ЦГБ Бердска приехала во второй раз за июль 2021 замминистра Елена Аксенова: Что изменилось?

Заместитель министра здравоохранения Новосибирской области Елена Аксенова и специалисты регионального центра организации первичной медико-санитарной помощи повторно посетили взрослую поликлинику № 1 Бердской больницы. Ранее, 2 июля, комиссия регионального минздрава дала практические советы руководству медучреждения по организации работы с многократно выросшим количеством обращений пациентов.
В течение недели специалисты регионального центра организации первичной медико-санитарной помощи работали в Бердске, помогая структурировать и отладить основные процессы. Елена Аксенова отметила, что некоторые изменения уже видны. У регистратуры «зеленой зоны» поликлиники, где раньше было столпотворение, – всего несколько человек. Больше пациентов стали записываться на прием предварительно и удаленно – через Госуслуги, колл-центр и единую регистратуру 124.
Очередь в «красной зоне», куда через отдельный вход обращаются пациенты с респираторными симптомами, пока сохраняется. Но она стала намного меньше.
- Мы отмечаем, что работа «красной зоны» сегодня более структурирована: появилась возможность у пациента записаться на прием к врачу и прийти к определенному времени. У врачей появилась возможность записывать больных на повторные мазки ПЦР сразу во время приема. Кроме того, мы видим администратора для регулирования потоков на входе. Разведены по времени потоки первичных и повторных пациентов. Одни приходят с утра, другие – после обеда, – рассказала заместитель министра.
На входе в «красную зону» администратор у каждого посетителя выясняет, причину обращения: записан ли он на прием, пришел сдать мазок или пациенту нужно просто уточнить информацию.
Прием в «красной зоне» идет в трех кабинетах: в двух – по записи, в третий – пока по живой очереди. Бердчанка Оксана Мешкова заболела три дня назад, вызвала врача на дом, к сожалению, в течение дня не дождалась его и накануне записалась на прием. Пришла к назначенному времени, врач ее осмотрел, направил на мазок и выдал лекарства.
Комиссия минздрава отмечает, что по-прежнему поступают жалобы на несвоевременное информирование людей о результатах ПЦР-тестирования, на сроки обслуживания вызовов на дом.
- Бердчане продолжают жаловаться, что не могут узнать результаты тестов. Пока еще недостаточно отработан алгоритм. У нас остались вопросы к оформлению вызова <на дом>, передаче информации о нем врачу и контролю, обслужен вызов в течение суток или нет, – отмечает Елена Аксёнова. Это – следующий этап совместной работы с поликлиниками Бердска.
Елена Белугина, руководитель центра организации первичной медико-санитарной помощи рассказала, что специалисты центра провели аудит работы колл-центра.
- Мы нашли ресурсы, которые можно дополнительно использовать для обратной связи, для исходящих звонков пациентов. Сейчас администрация примет решение, какую функцию на себя возьмет колл-центр. Возможно, как раз будет информировать о результатах ПЦР. И по работе «красной зоны» у нас есть предложение администрации Бердской городской больницы: мы поможем им составить чек-лист. Пока пациенты ожидают приема врача, администраторы по этому чек-листу соберут жалобы, измерят температуру, сатурацию. Это ускорит время обслуживания на прием, увеличится пропускная способность каждого кабинета, сократится время ожидания, – подчеркнула она.
На этом методическая поддержка не завершена. Сотрудники центра первичной медико-санитарной помощи продолжат работать в поликлиниках Бердска как минимум еще неделю.