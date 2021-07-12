В Подмосковье под поезд попал участник шоу "Голос. Дети". Мальчик умер
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В Подмосковье под поезд попал участник шоу "Голос. Дети". Мальчик умер

2:16:217/12/2021Фото: pixabay
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Подросток попал под электричку на спортивном мотоцикле.

Подростка сбила электричка

В Подмосковье подросток погиб под колесами поезда по данному факту Московская межрегиональная транспортная прокуратура начала проверку. Как сообщили в пресс-службе ведомства, все произошло в минувшую субботу, 10 июля на нерегулируемом пешеходном переходе на 43-м километре перегона Софрино — Пушкино. Подросток переезжал переход на спортивном мотоцикле. К сожалению, он не успел завершить маневр и попал под электричку. Как сообщили стражи порядка, погибший подросток был участником шоу «Голос.Дети».

Старший помощник руководителя Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК Елена Марковская сообщила, что по факту ДТП возбудили уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.

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