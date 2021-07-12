Что собой представляет проект Ai marketing: основные достоинства, характеристики и нюансы

Такой метод интригует. Но в нем есть свои тонкости и нюансы, о которых необходимо узнать заранее.
Например, обзор проекта Ai marketing демонстрирует то, что сейчас мошенники всячески пытаются заработать на людях, поэтому проект разоблачает таких аферистов и всячески публикует необходимые подробности о том, на какие виды заработка точно не стоит вестись простым людям, чтобы не влететь в копейку, ведь проблемы точно никому не нужны.
Давайте посмотрим, что это за вид заработка и как воспользоваться уникальной возможностью.
MarketBot — инновационный продукт от компании AI marketing
MarketBot является роботом с искусственным интеллектом. Разработчиком является компания AI marketing. Суть роботизированной программы заключается в том, чтобы размещать рекламные объявления магазинов в сети, тем самым давая своему владельцу возможность получать от них кэшбэк. На сегодняшний день насчитывается уже более 60 таких торговых площадок в интернете. Например, в число их входят такие крупные магазины, как Shein, AliExpress и iHerb.
Принцип работы
Схема работы с роботом MarketBot стандартная. Вот, что нужно сделать, чтобы запустить его в работу:
- пополнить бюджет для рекламы не менее чем на 10 долларов;
- подождать пока робот проанализирует рынок, подобрав актуальные услуги и товары;
- теперь нужно остановиться на самых выгодных предложениях с наивысшим размером кэшбэка;
- запускаются рекламные стратегии с территориальной привязкой;
- модерация длится на протяжении двух дней, после чего проекты запускаются в работу;
- начисляются деньги.
Каждая продажа гарантирует приход до 55% кэшбэка. Материальная выгода и простота использования — вот два ключевых преимущества продуктов от компании Ai marketing.
Кроме того, нельзя забывать об специализированном сайте: pro-zarabotok.com, где постоянно раскрывают схемы мошенников, которые наживаются на простых людях. На специализированном сайте также можно прочитать про пирамиды, прочие организации, которые обманным путем втягивают к себе людей.