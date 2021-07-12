Что собой представляет проект Ai marketing: основные достоинства, характеристики и нюансы
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12.07
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Что собой представляет проект Ai marketing: основные достоинства, характеристики и нюансы

2:08:287/12/2021Фото: pro-zarabotok.com
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AI marketing представляет собою такой современный проект, с помощью которого можно заработать на кэшбэке до 35% за месяц.

ai marketing
Проект Ai marketing

Такой метод интригует. Но в нем есть свои тонкости и нюансы, о которых необходимо узнать заранее.

Например, обзор проекта Ai marketing демонстрирует то, что сейчас мошенники всячески пытаются заработать на людях, поэтому проект разоблачает таких аферистов и всячески публикует необходимые подробности о том, на какие виды заработка точно не стоит вестись простым людям, чтобы не влететь в копейку, ведь проблемы точно никому не нужны.

Давайте посмотрим, что это за вид заработка и как воспользоваться уникальной возможностью.

MarketBot — инновационный продукт от компании AI marketing

MarketBot является роботом с искусственным интеллектом. Разработчиком является компания AI marketing. Суть роботизированной программы заключается в том, чтобы размещать рекламные объявления магазинов в сети, тем самым давая своему владельцу возможность получать от них кэшбэк. На сегодняшний день насчитывается уже более 60 таких торговых площадок в интернете. Например, в число их входят такие крупные магазины, как Shein, AliExpress и iHerb.

Принцип работы

Схема работы с роботом MarketBot стандартная. Вот, что нужно сделать, чтобы запустить его в работу:


  • пополнить бюджет для рекламы не менее чем на 10 долларов;
  • подождать пока робот проанализирует рынок, подобрав актуальные услуги и товары;
  • теперь нужно остановиться на самых выгодных предложениях с наивысшим размером кэшбэка;
  • запускаются рекламные стратегии с территориальной привязкой;
  • модерация длится на протяжении двух дней, после чего проекты запускаются в работу;
  • начисляются деньги.

Каждая продажа гарантирует приход до 55% кэшбэка. Материальная выгода и простота использования — вот два ключевых преимущества продуктов от компании Ai marketing.

Кроме того, нельзя забывать об специализированном сайте: pro-zarabotok.com, где постоянно раскрывают схемы мошенников, которые наживаются на простых людях. На специализированном сайте также можно прочитать про пирамиды, прочие организации, которые обманным путем втягивают к себе людей.

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