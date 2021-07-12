Школа Поток - Мария Самарина
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12.07
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Школа Поток - Мария Самарина

2:14:267/12/2021Фото: potok.live
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Иногда наступает предел. Проблем через край, поддержки нет, как и сил двигаться. Усталость дикая, нет желаний, планов. Выходить из дома не хочется, кажется, что хуже не бывает.

школа Поток
Школа осознанности «Поток»

Школа Поток подставляет плечо тому, кто оказался в похожей ситуации. Здесь ты обретешь опору в себе, что выручает в любой ситуации. Отпустишь болезненное прошлое, разберешься в причинах своих неудач. Уйдут чувство вины, недовольство, обиды.


Даже если пыталась, но не получилось, стоит попробовать. Потому что школа Поток дает ученикам механизм, который качественно моделирует все области жизни. Личные отношения, карьера, достаток укрепляются, выравниваются, согласуются с ожиданиями. Ты попадаешь в уникальное сообщество, автора и наставников проекта, психологов, биоэнергетов. Можешь задать вопрос на волнующую тему психологу или создателю проекта Марии Самариной.


Школа Поток стала взлетной полосой для 100000 учеников со всех уголков Земли. Методика обучения основана на протестированных исследованиях в нейробиологии и биофизики университетами Стэнфорда, Гарварда, Массачусетского института. Добавлены древние восточные знания по биоэнергетике, инструменты работы с подсознанием.


Представлено множество курсов и программ под запрос каждого. Уроки легко встраиваются в привычный режим, их можно осваивать в удобное для себя время. Информация подается доступным языком, не требуется специальная подготовка.


Что дает обучение по методике Самариной:




  • Восстановишь отношения



  • повстречаешь вторую половинку



  • высвободишь энергию



  • укрепишь уверенность в себе



  • найдешь работу своей мечты



  • в разы увеличишь доход



  • поправишь здоровье



  • найдешь предназначение



  • наладишь контакт с родными, коллегами, окружающими людьми



  • раскроешь внутренние ресурсы и таланты, о которых не догадывался.



Неважно сколько раз до этого ошибался в выборе профессии, спутника жизни. Пусть не понимали окружающие и посмеивались. Пусть думаешь, что много лет, но толком ничего не добились. Пусть тебе пугают перемены. Пусть кажется, что все бесполезно. У тебя есть практический шанс изменить свое будущее.


Да, придется поработать над собой. Но тебе дадут подробную инструкцию и будут поддерживать на протяжении всего курса.


Ты согласен и дальше ненавидеть свою работу, трудиться за гроши, терпеть унижения и несправедливость? Только потому, что обязан или "многие так живут"?


Если не готов существовать, бедствовать, страдать — тогда присоединяйся к тысячам счастливчиком. Пришла пора принимать решение.


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Школа Поток
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