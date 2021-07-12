Рабочий затолкал руку в электрощиток и умер в Новосибирске. Под суд пошел бригадир
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Рабочий затолкал руку в электрощиток и умер в Новосибирске. Под суд пошел бригадир

3:06:287/12/2021Фото: pixabay
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Мужчина забыл закрыть дверь в шкаф электрощитовой.

Погибший получил сильнейший удар током

В Новосибирской области Следственный комитет завершил расследование уголовного дела в отношении электромонтажника ООО ГК «Элстрой». Его обвиняли по статье 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда, лицом, на которое возложены обязанности по их соблюдению, повлекшее по неосторожности смерть человека).

Выяснилось, что 8 января этого года бригада монтажников под руководством 49-летнего бригадира находилась на объекте «Здание детского сада-яслей в с. Мамоново Маслянинского района Новосибирской области» и занималась плановыми работами. Там обвиняемый не запер дверь в электрощитовой, где находился не обесточенный распределительный шкаф. Через некоторое время в электрощитовую вошел 31-летний мужчина, просунул руку в шкаф и получил сильнейший удар током. Он скончался на месте ЧП.

В ходе следствия бригадиру было предъявлено обвинение, вину в совершении преступления он признал в полном объеме. Теперь уголовное дело будет направлено в суд.

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