Более 1200 школ, детсадов и учреждений допобразования будет отремонтировано в регионе к новому учебному году
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
12.07
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Более 1200 школ, детсадов и учреждений допобразования будет отремонтировано в регионе к новому учебному году

2:40:217/12/2021Фото: pixabay
0

В министерстве образования региона подчеркнули: при планировании ремонтных работ в первую очередь учитывались замечания и предписания надзорных служб, полученные в ходе приемки организаций к 2020-2021 учебному году и при плановых проверках Роспотребнадзора, ГО ЧС и Ростехнадзора. Работы находятся на контроле Правительства региона.

Школы ремонтируют по всему региону

В Новосибирской области идет ремонтная кампания в школах, детских садах и учреждениях дополнительного образования. Всего к началу нового учебного года будет отремонтировано более 1200 образовательных организаций.

Как прокомментировал министр образования Сергей Федорчук, в 2021 году запланированы выборочные капитальные ремонтные работы в 1210 образовательных организациях. «Работы будут проведены в 674 школах, 452 детских садах и 84 учреждениях дополнительного образования, – подчеркнул Сергей Федорчук. – В остальных образовательных организациях Новосибирской области запланировано проведение текущих и поддерживающих ремонтов в рамках подготовки к новому учебному году. Предварительный объем финансирования составляет свыше 990 млн рублей».

В министерстве образования региона подчеркнули: при планировании ремонтных работ в первую очередь учитывались замечания и предписания надзорных служб, полученные в ходе приемки организаций к 2020-2021 учебному году и при плановых проверках Роспотребнадзора, ГО ЧС и Ростехнадзора. Работы находятся на контроле Правительства региона.

В числе основных видов работ – замена оконных блоков на пластиковые стеклопакеты, ремонт кровель, фасадов, пищеблоков и обеденных залов, спортивных залов, систем отопления, а также общестроительные работы.

Также запланированы ремонтные работы в рамках реализации мероприятий регионального проекта «Современная школа»: создание и функционирование центров образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста».

Кроме того, ремонтная кампания 2021 года включает ремонт в специальных (коррекционных) школах и школах-интернатах, комплексные капитальные ремонты в рамках реализации мероприятий по благоустройству зданий государственных и муниципальных общеобразовательных организаций в целях соблюдения требований к воздушно-тепловому режиму, водоснабжению и канализации в Мошковском, Татарском, Черепановском районах Новосибирской области.

После увольнения Черчесов сделал заявление
Вот с каким предложением Евросоюз обратился к России
«Черчесов уволен, я очень рад»: Уткин высказался честно и резко
В России могут появиться новые схемы отъема жилья
Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
Всплыли детали громкой отставки Черчесова
Ученые: этот копеечный препарат снижает риск смерти от рака
Накажут ли Англию за выходку фанатов: возможна ли переигровка
Признак предракового состояния: какое ощущение должно насторожить
губернаторшкола. ремонт
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Какие школы нужно отремонтировать в Бердске?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

БердскЛивни с градом надвигаются на Бердск и Новосибирск с 13 июля 2021
3:07:06 7/12/2021
Ливни с градом надвигаются на Бердск и Новосибирск с 13 июля 2021
Рабочий затолкал руку в электрощиток и умер в Новосибирске. Под суд пошел бригадир
3:06:28 7/12/2021
Рабочий затолкал руку в электрощиток и умер в Новосибирске. Под суд пошел бригадир
Более 1200 школ, детсадов и учреждений допобразования будет отремонтировано в регионе к новому учебному году
2:40:21 7/12/2021
Более 1200 школ, детсадов и учреждений допобразования будет отремонтировано в регионе к новому учебному году
Заживо сгорели в Porsche 911 под Санкт-Петербургом автогонщик Иван Куренбин и его девушка
2:32:28 7/12/2021
Заживо сгорели в Porsche 911 под Санкт-Петербургом автогонщик Иван Куренбин и его девушка
В Подмосковье под поезд попал участник шоу "Голос. Дети". Мальчик умер
2:16:21 7/12/2021
В Подмосковье под поезд попал участник шоу "Голос. Дети". Мальчик умер
БердскВ красную зону ЦГБ Бердска приехала во второй раз за июль 2021 замминистра Елена Аксенова: Что изменилось?
2:06:35 7/12/2021
В красную зону ЦГБ Бердска приехала во второй раз за июль 2021 замминистра Елена Аксенова: Что изменилось?
Андрей Травников потребовал ускорить разработку ПСД крупных объектов транспортной инфраструктуры
1:59:34 7/12/2021
Андрей Травников потребовал ускорить разработку ПСД крупных объектов транспортной инфраструктуры
Куском кабеля отец задушил сына. Подробности трагедии
1:52:10 7/12/2021
Куском кабеля отец задушил сына. Подробности трагедии
Бердск"Если мне никто не ответит и не поможет, я пойду к ЦГБ и оболью себя бензином": Заявил сын пациентки с коронавирусом из ковидного госпиталя Бердска
1:49:38 7/12/2021
"Если мне никто не ответит и не поможет, я пойду к ЦГБ и оболью себя бензином": Заявил сын пациентки с коронавирусом из ковидного госпиталя Бердска
Коронавирус произошел естественным путем, завили ученый Новосибирска Сергей Нетесов
1:39:42 7/12/2021
Коронавирус произошел естественным путем, завили ученый Новосибирска Сергей Нетесов