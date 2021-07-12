Более 1200 школ, детсадов и учреждений допобразования будет отремонтировано в регионе к новому учебному году

В Новосибирской области идет ремонтная кампания в школах, детских садах и учреждениях дополнительного образования. Всего к началу нового учебного года будет отремонтировано более 1200 образовательных организаций.
Как прокомментировал министр образования Сергей Федорчук, в 2021 году запланированы выборочные капитальные ремонтные работы в 1210 образовательных организациях. «Работы будут проведены в 674 школах, 452 детских садах и 84 учреждениях дополнительного образования, – подчеркнул Сергей Федорчук. – В остальных образовательных организациях Новосибирской области запланировано проведение текущих и поддерживающих ремонтов в рамках подготовки к новому учебному году. Предварительный объем финансирования составляет свыше 990 млн рублей».
В министерстве образования региона подчеркнули: при планировании ремонтных работ в первую очередь учитывались замечания и предписания надзорных служб, полученные в ходе приемки организаций к 2020-2021 учебному году и при плановых проверках Роспотребнадзора, ГО ЧС и Ростехнадзора. Работы находятся на контроле Правительства региона.
В числе основных видов работ – замена оконных блоков на пластиковые стеклопакеты, ремонт кровель, фасадов, пищеблоков и обеденных залов, спортивных залов, систем отопления, а также общестроительные работы.
Также запланированы ремонтные работы в рамках реализации мероприятий регионального проекта «Современная школа»: создание и функционирование центров образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста».
Кроме того, ремонтная кампания 2021 года включает ремонт в специальных (коррекционных) школах и школах-интернатах, комплексные капитальные ремонты в рамках реализации мероприятий по благоустройству зданий государственных и муниципальных общеобразовательных организаций в целях соблюдения требований к воздушно-тепловому режиму, водоснабжению и канализации в Мошковском, Татарском, Черепановском районах Новосибирской области.