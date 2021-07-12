Погода не радует жителей Новосибирской области. Сейчас за окном солнечно и +28 градусов выше нуля. Но по сообщению Гидрометцентра, уже завтра, 13 июля и плоть до ночи 15 июля в Новосибирской области ожидаются дожди, местами сильные. Также возможны гроза и град. Ветер усилится и будет дуть со скоростью до 23 метров в секунду.Также, по прогнозам метеорологов, в регионе ожидается похолодание. Всех жителей области просят быть внимательнее и осторожнее.
Ливни с градом надвигаются на Бердск и Новосибирск с 13 июля 2021
3:07:067/12/2021
По прогнозам синоптиков, пойдет сильный дождь и усилится ветер.
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