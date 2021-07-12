23 июля – День дачника: Прикольные факты и история праздника

Ещё не многие знают, но 23 июля в России празднуется неофициальный День дачника. Дата праздника выбрана не случайно - 23 июля - это самая середина лета и время сбора первых урожаев.
Впервые понятие дачи появилась ещё при Петре Первом - в ту пору тем дворянам, которые особо отличились на службе государства он дарил дачи. Само слово дача образовалось от слова "давать". Это был земельный участок, на котором положено было построить дом по особому образцу.
Во времена СССР дачи предоставлялись жителям городов и предназначались для выращивания продуктов питания. Первые коллективные сады появились в середине 1930-х годов, однако массовое дачное строительство началось только во времена правления Хрущёва.
Стандартный размер дачи составлял 6 соток. В те времена обладатель дачи мог иметь земельный участок только для ведения садоводства и огородничества.
Когда к власти в СССР пришёл Брежнев, порядок пользования дачами был изменён. На нём разрешалось построить небольшой домик площадью не больше 25 квадратов для того, чтобы там можно было жить в тёплый сезон. Со строительством домиков в принципиальном пользование участком ничего не изменилось - дача по-прежнему играла первую скрипку в заготовках на зиму и не рассматривалась, как место для отдыха.
Особо привилегированные чиновники получали дачу сразу сразу с разрешением на строительство дома. Они выстраивали такие дома, в которых можно было проживать круглый год. Высокопоставленные люди имели такие дачи, богатству и шику которых можно было только позавидовать.
До сих пор для людей старой закалки дача остаётся местом работы на грядках. Пенсионеры находят на даче для себя досуг и отдых от городского шума. Однако сегодня слово дача уже не ассоциируется на 100% с обычным земельным участком, на котором просто можно вырастить огурцы и помидоры. До сих пор многие выезжают за город как только сойдет снег. На благоустроенных дачах остаются жить по полгода до выпадения нового снега. В некоторых садовых товариществах на сегодняшний день уже разрешена регистрация по месту жительства и там можно оставаться жить круглый год.