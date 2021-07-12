Евросоюз продлил санкции в отношении России до 31 января 2022 года

Сегодня, 12 июля, на заседании глав Евросоюза стало известно, что экономические санкции в отношении России продлили еще на полгода, до 31 января 2022 года. Политическое решение о продлении ограничительных мер было принято лидерами ЕС еще на саммите Евросоюза 24-25 июня. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на европейский источник.
Экономические санкции Евросоюза, введенные семь лет назад, направлены против финансового, энергетического и оборонного секторов в России. В частности, для ряда российских банков и компаний ограничен доступ к первичному и вторичному рынкам капитала ЕС, введен запрет на импорт и экспорт оружия, товаров двойного назначения. Кроме того, Евросоюз ограничил доступ российской стороны к ряду технологий и сервисов для добычи и разведки нефти.