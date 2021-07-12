В России выявили 25 140 новых зараженных коронавирусом за сутки на 12 июля

Оперативный штаб России по противодействию распространения коронавирусной инфекции сообщил новые данные о заболевших. Так, за минувшие сутки в стране выявили 25 140 новых зараженных ковидом. Вчера таких было 25 033. . У каждого десятого заболевание протекает без симптомов. Умерли за сутки 710 человек, выписались после лечения — 16 429.
Новые случаи зарегистрировали в 84 регионах. Больше всего их в Москве — 5403 (днем ранее было на семь человек больше), Подмосковье — 2566, Санкт-Петербурге — 2029, Нижегородской области — 522, Свердловской — 464, Воронежской — 426, Красноярском крае — 417, Крыму — 371, Иркутской области — 365, Пермском крае — 364.
Отметим, что в Новосибирской области за последние сутки выявили 173 новых заболевших коронавирусом. Всего в регионе за все время пандемии регионе зарегистрировано 48 958 случаев коронавируса, в том числе у 3 406 детей. 42 802 пациента выздоровели (+63 за сутки).
Скончались еще девять пациентов: мужчины в возрасте 73 года, 83 года, 83 года, 86 лет, 92 года и женщины в возрасте 80 лет, 82 года, 84 года, 86 лет. Всего в регионе от коронавируса умер 2 161 человек.