Как избавиться от бородавки?

Бородавка представляет собой неприятный вырост на коже, который может просто выглядеть не эстетично, а может приносить дискомфорт, особенно если она находится в месте постоянного трения одеждой.
Появление бородавок это последствия вирусного заболевания человека которое правильно вызвано вирусом папилломы человека (ВПЧ). Бородавки могут быть разными и выглядеть по-разному, их внешний вид определяется типом вируса, которым они вызваны.
Для того чтобы определить, какой у вас тип бородавки, можно обратиться к врачу дерматологу, который осмотрев её сможет дать вам своё заключение. Посещению врача обязательно в том случае, если вы случайно травмировали бородавку. На этой же консультации врач сообщит вам - нужно ли её удалять.
Если бородавка на теле не вызывает никакого дискомфорта и не вызывает осложнений, интенсивно не растет, не доставляет боли, то врачи обычно говорят что вмешательство по её удалению нежелательно.
Вирус папилломы человека может вызываться безопасными типами вируса и являются доброкачественными, но есть несколько типов вируса папилломы, способные провоцировать рак. Именно поэтому не рекомендуется самостоятельное удаление бородавок в домашних условиях, если вы не знаете тип её происхождения.
Следует добавить, что бородавки это только последствия ВПЧ, удаление бородавки не излечивает вас от этого вируса. Более того , вообще не существует лечения ВПЧ, дающего стопроцентную гарантию того, что вируса в вашем организме не останется.
Посредством приема лекарств, которые разработаны на сегодняшний день, можно только снизить вирусную нагрузку на организм, что поможет уменьшить количество бородавок на теле. Имеет смысл удалять бородавки только в том случае, если вы прошли лечение по снижению вирусной нагрузки. В другом случае появление и рост бородавок остановить будет сложно.
По вышеуказанным причинам мы не рекомендуем вам прибегать к самостоятельному удалению бородавок. У них могут оставаться глубоко под кожей их "корни", которые все равно вырастут снова. Радикально избавиться от бородавки можно хирургическим способом, либо замораживанием жидким азотом, либо при помощи лазера.