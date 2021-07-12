Смертельный удар током получил просунувший руку в электрощитовую 31-летний рабочий в Новосибирской области
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Смертельный удар током получил просунувший руку в электрощитовую 31-летний рабочий в Новосибирской области

7:31:057/12/2021Фото: pixnio
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Нарушение требований по охране труда стало причиной смерти электромонтажника. Его бригадир признал свою вину.

Смерть человека от удара током произошла в незапертой электрощитовой

В Черепановском отделе следственного упправления СКР по Новосибирской области завершилось расследование уголовного дело по статье о нарушении требований по охране труда, повлекшее смерть по неосторожности, в отношении бригадира электромонтажников ООО ГК «Элстрой».

По данным, полученным в ходе расследования, известно, что 8 января 2021 года под руководством 49-летнего обвиняемого бригада электромонтажников работала на территории детского сада в селе Мамоново Маслянинского района Новосибирской области. Дверь в электрощитовую не была заперта, 31-летний мужчина просунул туда руку и получил удар током, ставший для него смертельным. Смерть пострадавшего произошла на месте.

- В ходе следствия бригадиру было предъявлено обвинение, вину в совершении преступления он признал в полном объеме. По делу собраны достаточные доказательства, с утвержденным обвинительным заключением прокурором оно направлено в Черепановский районный суд для рассмотрения по существу, - сообщили 12 июля в региональном управлении СКР.

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