За что наградило выдающихся жителей Бердска заксобрание Новосибирской области: Фамилии награжденных

В администрации Бердска 12 июля состоялась церемония награждения горожан. Почетной грамотой Заксобрания Новосибирской области «За многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм и большой вклад в социально-экономическое развитие НСО» был награжден директор АО «Бердский Лесхоз» Валерий Носков.
Почетной грамоты нижней палаты парламента Новосибирской области «За многолетний добросовестный труд, и большой вклад в развитие ветеранского движения» удостоился Рахим Инамов. Он на протяжении 16-ти лет возглавляет организацию «Союз Чернобыль». Именно ему принадлежит идея установки памятного знака бердчанам-чернобыльцам в сквере возле ДК "Родина".
Почетные грамоты вручил депутат Законодательного собрания Александр Аксененко.
Кроме того, медаль «За любовь и верность» получила семья Калининых. Николай Федорович и Галина Николаевна 27 июня отметили 55-летний юбилей совместной жизни. Все члены семьи чтят спортивные традиции, занимаются лыжными гонками и биатлоном. Николай Калинин в свое время воспитал выдающихся спортсменов, блестяще выступавших на российских и международных трассах.
Еще одну медаль «За любовь и верность» вручили семье Михеевых. Юрий Васильевич и Любовь Абрамовна 24 мая тоже отметили 55-летний юбилей со дня бракосочетания. Как отметили в пресс-центре бердской мэрии, медаль «За любовь и верность» является общественной наградой, учрежденной оргкомитетом по проведению «Дня семьи, любви и верности в Российской Федерации» в 2008 году.
Диплом победителя регионального этапа всероссийского конкурса «Семья года», областного конкурса «Семейные ценности» в номинации «Молодая семья» достался Денису и Ольге Головиным.