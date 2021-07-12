За что наградило выдающихся жителей Бердска заксобрание Новосибирской области: Фамилии награжденных
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За что наградило выдающихся жителей Бердска заксобрание Новосибирской области: Фамилии награжденных

6:39:557/12/2021Фото: berdsk.nso.ru
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Кроме того, две бердские супружеские пары, прожившие вместе 55 лет, удостоены медалей «За любовь и верность».

Галина и Николай Калинины вместе 55 лет

В администрации Бердска 12 июля состоялась церемония награждения горожан. Почетной грамотой Заксобрания Новосибирской области «За многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм и большой вклад в социально-экономическое развитие НСО» был награжден директор АО «Бердский Лесхоз» Валерий Носков.

Почетной грамоты нижней палаты парламента Новосибирской области «За многолетний добросовестный труд, и большой вклад в развитие ветеранского движения» удостоился Рахим Инамов. Он на протяжении 16-ти лет возглавляет организацию «Союз Чернобыль». Именно ему принадлежит идея установки памятного знака бердчанам-чернобыльцам в сквере возле ДК "Родина".

Почетные грамоты вручил депутат Законодательного собрания  Александр Аксененко.

Кроме того, медаль «За любовь и верность» получила семья Калининых. Николай Федорович и Галина Николаевна 27 июня отметили 55-летний юбилей совместной жизни. Все члены семьи чтят спортивные традиции, занимаются лыжными гонками и биатлоном. Николай Калинин в свое время воспитал выдающихся спортсменов, блестяще выступавших на российских и международных трассах.

Еще одну медаль «За любовь и верность» вручили семье Михеевых. Юрий Васильевич и Любовь Абрамовна 24 мая тоже отметили 55-летний юбилей со дня бракосочетания. Как отметили в пресс-центре бердской мэрии, медаль «За любовь и верность» является общественной наградой, учрежденной оргкомитетом по проведению «Дня семьи, любви и верности в Российской Федерации» в 2008 году.

Диплом победителя регионального этапа всероссийского конкурса «Семья года», областного конкурса «Семейные ценности» в номинации «Молодая семья» достался Денису и Ольге Головиным.

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