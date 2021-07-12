Собираем черную и красную смородину, крыжовник – как ухаживать за кустами после сбора урожая?
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Собираем черную и красную смородину, крыжовник – как ухаживать за кустами после сбора урожая?

8:20:357/12/2021Фото: Pixabay
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Если вы после снятия ягод с куста ничего с ним не сделаете, то вы рискуете потерять урожай в ближайшие два года - растение заболеет, ягоды станут мелкими, а урожай - невкусным.

смородина
После полного сбора урожая за кустами нужно ухаживать

Смородина

В середине лета начинает приносить урожай такая популярная культура, как смородина.

Как только ягод на кусте не остается, многие думают, что смородину можно уже не трогать до следующего сезона, разве что приготовить ее к зиме. Однако это большое заблуждение, поскольку именно после сбора ягод начинается закладывание почек на следующий год.

После снятия ягод кусту требуется провести обрезку в санитарных целях. Она предполагает собой удаление старых,  больных и поврежденных веток.

Обязательно надо убрать побеги у корня внутри куста, которые создают дополнительную тень и мешают развиваться основным веткам. Помните, что чем гуще ваш куст смородины, тем меньше на нём будет ягод.

Здоровые листья с побегов, которые вы обрезали, можно засушить и использовать в чае или свежими для засолок.

После обрезки кусту нужен однократный, но обильный полив. На один куст 3-4 ведра воды. После полива прорыхлите почву вокруг куста.

Для подкормки смородины можно использовать суперфосфат и сульфат калия. На одно ведро возьмите по одной столовой ложке этих веществ, добавьте в воду 1 стакан золы, тщательно перемешайте и вылейте под куст. Одно ведро раствора на 1 куст.

Чтобы приготовить органическое удобрение, возьмите коровий навоз, разведите его шестью частями воды и оставьте его на неделю для брожения. Через неделю 1 л получившегося настоя разведите в ведре воды и вылейте под куст.

Крыжовник

Уход за крыжовником практически не отличается от ухода за смородиной. После снятия ягод крыжовника обязательно нужно прополоть кусты, щедро полить, внести подкормку. Подкормку используем ту же, что и для смородиновых кустов.

После внесения подкормки можно приступить к обрезке. Обрезка должна быть санитарная, аналогично обрезке смородины. После проведения санитарной обрезки обязательно кусты нужно обработать для того чтобы не развивались болезни растения и вредители. По окончанию всех процедур обязательно сделайте мульчирование почвы под каждым кустом.

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