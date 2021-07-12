В список опасных территорий по клещам вошел Бердск: Свыше 11,5 тыс. человек покусали кровопийцы в регионе
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В список опасных территорий по клещам вошел Бердск: Свыше 11,5 тыс. человек покусали кровопийцы в регионе

7:02:147/12/2021Фото: pixabay.com
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За прошедшую неделю с укусами клещей в больницы обратились 432 человека. У 13 пострадавших подозревают клещевой энцефалит. Впрочем, чаще обнаруживают клещевой боррелиоз.

клещ
Клещи покусали 11,5 тысяч человек в Новосибирской области

В 2021 году Роспотребнадзор зафиксировал всплеск активности клещей в Новосибирской области. С начала эпидсезона клещи покусали 11 578 человек, сообщил 12 июля глава регионального минздрава Константин Хальзов.

За первую неделю июля с укусами клещей в больницы региона обратились 432 человека. У 13 пострадавших от кровососов подозревают клещевой энцефалит.

Новосибирская область считается эндемичной территория по энцефалиту. Впрочем, чаще обнаруживают клещевой боррелиоз. Им заразились 16% пострадавших от клещей в регионе.

Наибольшее число нападений клещей на людей зарегистрировано в Искитимском, Мошковском и Тогучинском районах. Нередко клещи кусают в Бердске. Между тем, летом-2020, как сообщили специалисты, клещи атаковали жителей региона на 40% чаще.

Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", в этом году власти обработали от клещей несколько общественных мест в Бердске, в том числе городское кладбище и парк Победы.

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