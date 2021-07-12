В список опасных территорий по клещам вошел Бердск: Свыше 11,5 тыс. человек покусали кровопийцы в регионе

В 2021 году Роспотребнадзор зафиксировал всплеск активности клещей в Новосибирской области. С начала эпидсезона клещи покусали 11 578 человек, сообщил 12 июля глава регионального минздрава Константин Хальзов.
За первую неделю июля с укусами клещей в больницы региона обратились 432 человека. У 13 пострадавших от кровососов подозревают клещевой энцефалит.
Новосибирская область считается эндемичной территория по энцефалиту. Впрочем, чаще обнаруживают клещевой боррелиоз. Им заразились 16% пострадавших от клещей в регионе.
Наибольшее число нападений клещей на людей зарегистрировано в Искитимском, Мошковском и Тогучинском районах. Нередко клещи кусают в Бердске. Между тем, летом-2020, как сообщили специалисты, клещи атаковали жителей региона на 40% чаще.
Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", в этом году власти обработали от клещей несколько общественных мест в Бердске, в том числе городское кладбище и парк Победы.