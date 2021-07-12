"Поможет скафандр": Как не заразиться коронавирусом непривитым, посоветовал ученый-биолог из Новосибирска
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"Поможет скафандр": Как не заразиться коронавирусом непривитым, посоветовал ученый-биолог из Новосибирска

7:19:337/12/2021Фото: Pixabay
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По словам Сергея Нетесова, люди должны понять, что единственное, чем можно себя обезопасить от заражения коронавирусом, - ношение масок и вакцинация.

Маска может защитить от заражение коронавируса, не желающим ее надевать предложили скафандр
Сюжет: Вакцинация от коронавируса
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Защиту от коронавируса для тех, кто не желает надевать маски и ставить прививку, может дать только скафандр, - рассказал Сергей Нетесов - доктор биологических наук, завлабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии Новосибирского госуниверситета (НГУ), член-корреспондент РАН.

- Технология эта давно известна — скафандр с фильтрами. Но если вы работаете, если у вас ребенок ходит в детсад...  Дети, кстати, одни из важнейших факторов распространения инфекции, потому что в детсады и школы они ходят без респираторов, — рассказал Нетесов в интервью РИА Новости.

По словам ученого, люди должны понять, что единственное, чем можно себя обезопасить от заражения коронавирусом, - ношение масок и вакцинация. Ношение индивидуальных средств защиты должно быть везде, где может состояться контакт с другими людьми.

- Люди почему-то верят только в сложные вещи, но не понимают, что их собственное поведение является главным фактором в том, что они заразились, — сказал специалист.

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