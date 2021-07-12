Быстрые малосольные огурцы в пакете за 2 часа

Для того чтобы перейти к этому рецепту необязательно ждать гостей на пороге, бывает так что лень возиться с маринадом или ждать два дня, когда огурцы просолятся.
Для этого рецепта, конечно же в первую очередь, нам понадобится сами огурцы. Приготовьте укроп, чеснок, черный перец и соль. В качестве дополнительной добавки можно использовать красный острый перец и уксус, но это уже на вас на ваш вкус.
Огурцы хорошо промойте. Если они мелкие, то разрежьте вдоль напополам, если они крупнее, то можно разрезать на четыре части вдоль.
Нарезанные огурцы складываем в пакет. На 1 килограмм огурцов берем 1 ст.л. соли. Укроп, чеснок и перец добавляем по вкусу. Не берите соль мелкого помола и йодированную соль.
Стоит отдельно отметить что чем мельче нарезать огурцы, тем быстрее они просолятся. Однако если вы их по режете совсем мелко, то это получатся не малосольные огурцы, а просто солёный салат.
Огурцы и все добавки тщательно встряхиваем в пакете. Убираем в холод.
Максимальное время приготовления таких огурчиков - 2 часа. Но тут зависит от размера огурцов, плотности их кожицы и от того, как мелко вы их разрезали.