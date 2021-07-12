Быстрые малосольные огурцы в пакете за 2 часа
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Быстрые малосольные огурцы в пакете за 2 часа

9:20:227/12/2021Фото: pixabay
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Такой рецепт способен существенно спасти, если буквально через 2 часа у вас уже гости- по данному рецепту огурчики просолятся очень быстро.

огурцы
Самая ароматная закуска для быстрой встречи гостей

Для того чтобы перейти к этому рецепту необязательно ждать гостей на пороге, бывает так что лень возиться с маринадом или ждать два дня, когда огурцы просолятся.

Для этого рецепта, конечно же в первую очередь, нам понадобится сами огурцы. Приготовьте укроп, чеснок, черный перец и соль. В качестве дополнительной добавки можно использовать красный острый перец и уксус, но это уже на вас на ваш вкус.

Огурцы хорошо промойте. Если они мелкие, то разрежьте вдоль напополам, если они крупнее, то можно разрезать на четыре части вдоль.

Нарезанные огурцы складываем в пакет. На 1 килограмм огурцов берем 1 ст.л. соли. Укроп, чеснок и перец добавляем по вкусу. Не берите соль мелкого помола и йодированную соль.

Стоит отдельно отметить что чем мельче нарезать огурцы, тем быстрее они просолятся. Однако если вы их по режете совсем мелко, то это получатся не малосольные огурцы, а просто солёный салат.

Огурцы и все добавки тщательно встряхиваем в пакете. Убираем в холод.

Максимальное время приготовления таких огурчиков - 2 часа. Но тут зависит от размера огурцов, плотности их кожицы и от того, как мелко вы их разрезали.

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