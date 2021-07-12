После обращения на прямую линию Путина по ядовитой свалке СК возбудил уголовные дела против бизнесменов и чиновников Росприроднадзора
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После обращения на прямую линию Путина по ядовитой свалке СК возбудил уголовные дела против бизнесменов и чиновников Росприроднадзора

8:34:457/12/2021Фото: omsk.sledcom.ru
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Люди жаловались на полигон, где размещались жидкие отходы шлама гидроокиси алюминия, относящиеся к  IV классу опасности, компании "Омский каучук".

Следователи начали возбуждать уголовные дела из-за полигона в Омской области

Материалы, представленные в жалобе жителей Омской области на экологическую ситуацию в регионе, стали основой для проведения доследственных мероприятий, а потом и возбуждения уголовных дел против ряда должностных лиц.

Толчком для действий следователей стало обращение граждан на «Прямую линию» с президентом страны. Люди жаловались на полигон, где размещались жидкие отходы шлама гидроокиси алюминия, относящиеся к  IV классу опасности.

Все предписания, которые были выписаны органами, следящими за нарушениями законодательства в сфере экологии, не выполнялись и игнорировались.

- Возбуждены уголовные дела в отношении должностных лиц акционерного общества «Омский каучук» по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 247 УК РФ (нарушение правил обращения экологически опасных веществ и отходов), и по факту ненадлежащего исполнения должностных обязанностей сотрудниками Сибирского межрегионального управления Росприроднадзора по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность), - сообщили в СКР.

- Должностные лица Росприроднадзора, зная о невыполнении предприятием законных - требований, в течение длительного времени не принимали мер к их исполнению. По мнению следствия, в результате бездействия грубо нарушены права и законные интересы жителей Омска на благоприятную окружающую среду.
В настоящее время по уголовным делам проводятся выемки документы, допросы, обыски, иные следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенных преступлений и виновных лиц, - сообщили на сайте СУ СКР по Омской области.

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