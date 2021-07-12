Плохие даты для дачных работ с землей по лунному календарю с 15-31 июля 2021 года

В середине лета работы на дачах и огородах, конечно же, становится меньше, не столько, сколько было в мае и в июне, потому что большинство культур уже посажено, а участок распланирован.
Основная масса работ сейчас заключается в том, чтобы ухаживать за посаженными культурами. А это поливы, формирование рассады, пасынкование, прищипка. Также важно своевременно вносить подкормки, как органические так и минеральные.
Одной из самых постоянных видов работ остаётся прополка.
Также сейчас подошло время сбора урожая самых популярных ягод: смородины, крыжовника и малины. После снятия урожая этих кустарников за ними тоже обязательно нужно поухаживать. Это обрезка, интенсивный полив, а также внесение подкормки, которая может быть минеральной или органической.
Всем известно что на благоприятность садовых работ очень сильное влияние оказывает луна. Лунный календарь учитывает такие факторы как фаза луны, а также прохождение её по различным знакам зодиака, которые могут относиться либо к плодородным, либо к неплодородным знакам.
В зависимости от того, по какому знаку проходит луна, можно сделать выводы о благоприятности того или иного вида работы. Существенно повысить урожайность, уменьшить рост сорняков - всё это реально, если сверяться с лунным календарем.
Как вы уже поняли для благоприятности дня недостаточно того чтобы она была растущей, во второй половине июля 2021 года существует несколько неблагоприятных дней когда те или иные виды работ запрещены.
Самые плохие дни для огородных работ в июле 2021:
20, 21, 24, 25, 29 и 30 июля